台中KTV槍擊命案開庭 死者妻哭求別國審：小4兒以為爸爸病逝

台中市24歲吳姓男子僅因酒後口角，竟當眾朝曾姓男子開槍奪命，台中地院22日開準備程序庭。圖為警方將涉及槍擊命案的吳男移送法辦。（資料照）

台中市24歲吳姓男子僅因酒後口角，竟當眾朝曾姓男子開槍奪命，台中地院22日開準備程序庭時，死者妻子當庭哽咽表示，國小四年級孩子至今仍以為爸爸是「生病過世」，根本不知道父親遭槍殺身亡，希望不要由國民法官審理，然而死者母親與弟弟卻堅持國民法官審理，法官當庭陷入兩難，表示合議庭評議後再裁定。

案件發生於去年9月25日凌晨，吳男在梧棲一間KTV飲酒時，跟死者曾男發生口角，情緒失控之下，竟聯絡蔡姓友人攜帶槍枝、子彈到場，直到凌晨4時許，死者曾男與卓姓友人唱完歌準備離開，又在KTV門口與吳男互看不順眼，雙方爆發激烈叫囂。

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當時吳男持槍在手，還向同行王姓男子喊「把東西給我」，王隨即交付彈匣，吳裝填子彈後直接朝曾男胸口開槍，曾男當場大量失血死亡，檢方依殺人、槍砲等罪嫌起訴吳男，另依幫助殺人罪起訴交付彈匣王男。

今日庭訊中，吳男與王男均坦承犯行，死者妻子則表示，孩子目前就讀國小四年級，至今仍不知道父親是遭槍殺，只知道「爸爸生病走了」，擔心若進入國民法官程序，案件曝光程度將持續擴大，孩子未來可能從新聞、網路得知殘酷真相，幼小心靈恐難承受，希望法院以保護未成年子女為優先考量。

不過，曾男的母親與弟弟卻持不同意見，認為本案屬重大矚目案件，希望透過國民法官制度，讓社會共同參與審判，雙方立場分裂，也讓審判長當庭追問：「為何家屬意見不同？」並坦言若行國民參審，案件審理速度其實會更快，將於後續評議後裁定。

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