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    仁武警動員保大、空拍機24小時護荔 抓獲現行犯

    2026/05/22 16:22 記者洪臣宏／高雄報導
    警方啟動護荔，首度動用空拍機空中巡邏。（仁武警分局提供）

    警方啟動護荔，首度動用空拍機空中巡邏。（仁武警分局提供）

    高雄市大樹區玉荷包荔枝進入採收期，卻傳出偷竊事件，仁武警分局今年大陣仗，首度動員保大警、空拍機，並在熱點秘密架設移動式監視器，執行24小時科技執法，同時呼籲鄰里發揮守望相助，保護正盛產的「紅寶石」。

    仁武警分局員警16日傍晚巡經大樹區井腳產業道路時，發現一部小客貨車停放於荔枝園旁，相當可疑，經查看發現黃男手持兩大袋玉荷包（市價7千元），當場人贓俱獲，依竊盜罪嫌偵辦。市議員黃飛鳳更指出，接獲果農反映竊案，請警方展開護荔作為。

    仁武警分局長徐釗斌表示，玉荷包採收期極短且產值高，易成為竊賊下手目標，今年祭出「陸、空、電眼」三維立體巡防作為，首度委請高市保安警察大隊警力進駐，配合派出所規劃聯合巡邏，加強夜間及破曉等時段巡守，提高見警率。

    科技執法也成為防竊利器，針對進出果園的交通要道、產業道路及視線死角，秘密架設移動式監視器，透過24小時不間斷錄影與科技執法精準蒐證。另外，大樹山區地形起伏、隱密性高，傳統巡邏難以面面俱到，為此，警方出動無人空拍機進行高空獵鷹巡邏。

    徐釗斌也呼籲鄰里間發揮守望相助精神，如發現果園附近有可疑人車徘徊、神色慌張載運荔枝等異狀，立即報警。

    玉荷包荔枝進入盛產，警方加強宣導防竊。（仁武警分局提供）

    玉荷包荔枝進入盛產，警方加強宣導防竊。（仁武警分局提供）

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