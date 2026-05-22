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    首頁 > 社會

    基隆婦失蹤12小時後尋獲 全身黑衣褲漂瑞芳海面成浮屍

    2026/05/22 16:12 記者林嘉東／新北報導
    濱海公路台2線73公里處瑞芳岸際今天下午發現一具浮屍，消防人員獲報打撈上岸，查出死者為住在基隆的60多歲陳姓女子。（記者林嘉東翻攝）

    濱海公路台2線73公里處瑞芳岸際今天下午發現一具浮屍，消防人員獲報打撈上岸，查出死者為住在基隆的60多歲陳姓女子。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區海岸今天（22日）下午驚傳浮屍案！一名6旬婦人，被發現仰躺漂浮在濱海公路台2線73公里處岸際海面上，消防與海巡人員獲報到場將婦人打撈上岸，確認死者是住在基隆市60多歲陳姓女子。據了解，家屬在今天凌晨2點才因陳女失蹤向警方報案，未料下午就傳來溺斃噩耗。

    新北市消防局與海巡署今日下午2時8分接獲民眾通報，在瑞芳區台2線73公里岸際有一具浮屍載浮載沉，救援人員趕赴現場，合力將該具浮屍打撈上岸。

    海巡人員檢視發現，死者留有短髮，身穿黑色上衣、黑色長褲及黑鞋，並在她隨身物品找到一張身分證件，經查證確認死者為戶籍設在基隆市的63歲陳姓女子。

    警方調查，陳婦昨因情緒不穩失聯，家屬今日凌晨2點多才焦急地向基隆市警察局第二分局報案協尋，不料歷經12小時的搜尋，仍無法阻止悲劇發生。警方已通知家屬到場認屍，並將報請檢察官相驗，釐清死因。

    新北市消防局與海巡署今日下午接獲民眾通報，在瑞芳區台2線73公里岸際有一具浮屍載浮載沉。（記者林嘉東翻攝）

    新北市消防局與海巡署今日下午接獲民眾通報，在瑞芳區台2線73公里岸際有一具浮屍載浮載沉。（記者林嘉東翻攝）

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