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    奇蹟！獨攀鹿山失聯整夜 73歲翁寒風絕境「死命不睡」活下來

    2026/05/22 16:27 記者劉濱銓／南投報導
    玉山園區73歲老翁（右）獨攀「玉山後四峰」鹿山失聯，在山區露宿冒著低溫死命「不敢睡」，最後幸運獲救下山。（玉管處提供）

    玉山園區73歲老翁（右）獨攀「玉山後四峰」鹿山失聯，在山區露宿冒著低溫死命「不敢睡」，最後幸運獲救下山。（玉管處提供）

    玉山園區獨攀「玉山後四峰」鹿山的73歲老翁，本月20日登頂回程體力透支，在山區頂著寒風失聯一夜，隔天園區獲報搜尋，在玉山南峰叉路口尋獲，接觸時老翁極度虛弱，並透露身處絕境深怕一睡不醒，就死命硬撐「不敢睡」，最後奇蹟般活下來，並順利於今天下山。

    玉山國家公園管理處表示，獨攀老翁20日登頂鹿山就應回到圓峰山屋，但因回程體力透支無法走回山屋，期間還有登山隊曾目擊，老翁竟反方向又朝鹿山行進，經提醒才走回正確路徑。

    惟當晚圓峰山屋的其他山友未見老翁回來，隔天早上趕緊通報遲歸失聯，當下園區派員搜索，直到中午才在玉山南峰叉路口尋獲，當時老翁身體極度虛弱，在高山捱風受凍一整晚，所幸攜帶的保暖外套、飲水食物都夠，加上他告訴自己絕對不能睡，深怕一睡就不起了，因此整晚硬撐，終於等到馳援，21日在圓峰山屋休息一晚後，已於今天下山。

    玉管處說，鹿山路程遙遠，從圓峰山屋出發來回至少10小時，對體力是一大挑戰，老翁此次獨攀體力不支，行前風險評估不足，且未落實留守人通報，幸好有眾多山友接連反映，及時展開搜救才尋獲，呼籲登山務必評估山域難度與自身體能，以維登山安全。

    玉山園區有73歲老翁獨攀「玉山後四峰」鹿山失聯，在山區露宿冒著低溫死命「不敢睡」，最後順利獲救。（玉管處提供）

    玉山園區有73歲老翁獨攀「玉山後四峰」鹿山失聯，在山區露宿冒著低溫死命「不敢睡」，最後順利獲救。（玉管處提供）

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