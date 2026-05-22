貪警林明佐否認洩密最美女董座 ！中檢出示「喵喵」親密對話打臉

九州博弈集團旗下重要幹部、有「最美董座」稱號的徐培菁。（資料照，記者陳建志攝）

台中地院持續審理九州博弈集團案，前台中市刑大大隊長林明佐（現改名林康承、暱稱喵喵）被控涉入洩密、收賄等風暴，今天透過「病床視訊」出庭作證，他全盤否認向有「最美女董座」之稱的徐培菁洩漏偵查秘密，甚至強調「她是她、我是我」，即便當時兩人交往，也不會互相干涉工作與事業。

檢方指控，九州博弈集團總裁陳政谷涉嫌洗錢高達438億元，旗下重要幹部徐培菁則涉嫌行賄，而林明佐在擔任台中刑大大隊長期間，利用職務洩漏偵查進度，甚至收受高價洋酒與名茶作為謝禮，涉貪金額高達4451萬元。

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庭訊時，陳政谷與徐培菁的辯護律師輪番主詰問，林明佐一概否認曾透露岡谷案搜索、偵查方向及韓國追查曾贊元等情資，不過坦承曾赴陳政谷招待所聚餐，但稱只是陪同當時女友徐培菁赴約，「不談公事」。

不過，檢方隨即出示大量通訊紀錄，對話中，徐培菁將林明佐暱稱為「喵喵」，雙方頻繁談及「老闆生氣」、「今天不會有下一步」、「你是首功人員」等內容，時間點更恰好落在岡谷案搜索前後。檢方質疑，這些訊息明顯涉及案情交流，林明佐則稱，自己只是「敷衍、呼嚨」徐培菁，不願深入談公事，還強調「我本來就排斥講個案」，面對檢方追問徐培菁為何能取得警方偵辦用的I2組織圖，林明則稱「看完就碎掉了」，不知道徐的來源。

此外，檢方也出示陳政谷贈送價值258萬元麥卡倫威士忌及高級普洱茶對話紀錄，對此，林明佐否認收賄，表示當時因脊椎已有腫瘤根本不能喝酒，得知送禮後也請徐培菁退還，普洱茶則是對方得知他術後身體不佳，想幫助神經修復才致贈。

涉貪的前台中市刑大大隊長林明佐（現改名林康承）病情惡化住院，先前出庭時已坐輪椅。（資料照）

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