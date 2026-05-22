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    不滿女兒疑遭少年性侵 台南虎媽撂人動私刑嗆：割掉生殖器

    2026/05/22 15:57 記者王捷／台南報導
    台南一位虎媽不滿女兒疑遭少年性侵，夥同3男強押該少年拘禁施暴，逼迫家屬簽下120萬元借據。法院依剝奪行動自由罪判處有期徒刑7個月。（記者王捷攝）

    台南一位虎媽不滿女兒疑遭少年性侵，夥同3男強押該少年拘禁施暴，逼迫家屬簽下120萬元借據。法院依剝奪行動自由罪判處有期徒刑7個月。（記者王捷攝）

    台南一位虎媽不滿女兒疑遭少年性侵，夥同數名男子將少年押至鐵皮屋，拿水管狂抽，嗆家屬「你不會教小孩我幫你教」、「割生殖器」等語，迫對方簽120萬元借據。台南地方法院判虎媽7個月。

    2024年8月間，虎媽認為少年疑似性侵女兒，前往少年工作地尋人。虎媽與3名男子會合後，徒手攻擊被害人頭部並以言語恐嚇，眾人隨後將少年強行帶往台南一處鐵皮屋內，期間同行男子動手毆打被害人，更由另一人以手機錄影，在壓迫環境下逼迫少年承認性侵指控，並要求少年通知父母到場，剝奪其人身自由。

    少年父母抵達現場後，虎媽向家屬表示「你不會教小孩我幫你教」，喝令少年下跪並持水管責打。虎媽揚言若不簽署借據，便不讓少年離開，甚至恐嚇要將被害人斷手斷腳、割掉生殖器，家屬與少年在多人包圍與極度恐懼下，簽下120萬元的借據，並由親屬到場作保，歷經約3小時私行拘禁後，虎媽才讓眾人離去。

    虎媽在審理時坦承犯行，法官指出，虎媽明知被害人未滿18歲，仍夥同多人以強暴恐嚇方式剝奪行動自由，違反兒少法與刑法。

    但是法院考量，虎媽動機是因女兒疑似遭性侵所致，她擅用私刑且未與被害人達成和解，兼衡虎媽是國中畢業、從事便當店月薪約2萬至3萬元等經濟狀況，最後依成年人故意對少年犯剝奪行動自由罪，判處7個月徒刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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