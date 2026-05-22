北市公車萬芳路故障撞山壁 司機乘客3人傷、交通一度受阻

一輛客運公車今日下午載著兩名乘客，行經台北市文山區萬和街與萬芳路口時，自撞路旁山壁。（記者鄭景議翻攝）

一輛客運公車今日下午載著2名乘客，行經台北市文山區萬和街與萬芳路口時，車輛疑似機械因素失控，自撞路旁山壁，強大撞擊力造成駕駛與乘客共3人手腳擦挫傷，所幸意識清楚、皆無生命危險。文山一分局警方與消防人員獲報後迅速趕抵現場，協助救護與交通疏導，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

文山一分局今日下午13時32分許接獲民眾報案，指稱萬和街與萬芳路口發生公車交通事故。員警趕抵現場，發現該輛客運公車自撞山壁。經初步調查，該輛公車在行經路口時，突然失去控制直接往路旁山壁撞去。車禍造成駕駛及車內2名乘客受傷，經救護人員評估後並未送醫，有一名乘客事發後自行離去。

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警方在現場對駕駛實施酒精呼氣測試，確認酒測值為0，且毒品檢測也呈現陰性反應，排除酒後及毒後駕車的可能。由於事發地點交通一度受阻，員警在現場持續進行交通疏導，並協助肇事公車的後續移置，目前現場交通秩序已恢復正常。

文山一分局交通分隊已完成現場測繪，後續將調閱周邊監視器畫面並進行查訪，以進一步釐清詳細的肇事原因。警方呼籲，大眾運輸車輛上路前應做好安全檢查，行經路口時也應減速慢行，以確保行車安全。

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