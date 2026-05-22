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    無照阿北闖紅燈撞人還提告 南韓歐巴氣炸：這樣對嗎！

    2026/05/22 15:19 記者王捷／台南報導
    韓國男子騎車等待轉彎時，遭無照闖紅燈老翁撞成重傷，他提告後竟遭對方反告，氣得拍片質疑濫訴。但警方強調，雖然阿伯的責任較大，但提告仍是民眾的權益，已依過失傷害將雙方移送台南地檢署。（記者王捷攝）

    韓國男子騎車等待轉彎時，遭無照闖紅燈老翁撞成重傷，他提告後竟遭對方反告，氣得拍片質疑濫訴。但警方強調，雖然阿伯的責任較大，但提告仍是民眾的權益，已依過失傷害將雙方移送台南地檢署。（記者王捷攝）

    南韓籍男子在台南遭無照、闖紅燈的阿伯撞到重傷，初判阿伯須負全責，但當他收到阿伯告他過失傷害，氣到拍片PO網路質問「這真的是對的嗎？」引發外界對濫訴的討論，不過轄區警一分局指出，雖然阿伯肇責較大，但提告是民眾的權益，已依法受理移送。

    這件車禍發生今年初，南韓籍男子騎車在路口等候轉彎時，遭闖紅燈的阿伯撞上，他在手術後要使用手臂吊帶保護六周、休養三個月，後續更面臨持續追蹤與第二次開刀。警方指出，初步事故分析，肇事的阿伯無照駕駛且闖紅燈，可能要承擔完全肇責，韓男為維護權益，在上個月決定提告。

    提告隔日，韓國男收到警方通知，驚覺肇事的阿伯竟然也提出告訴，面對突如其來的反告，韓男再度前往警分局作筆錄，他無奈指控，阿伯無照闖紅燈，事發後以沒錢推託且不斷說謊，毫無反省，肇事者負明確肇責卻興訟，讓韓男氣憤拍片質問此舉「這樣真的對嗎」!

    警方證實，雙方已於上個月分別完成提告。警方說明，雖然初步交通事故分析判斷，闖紅燈且無照的阿伯需承擔較大肇責，但依法提告是每位民眾享有的基本權益。目前警方已彙整證據與筆錄，將全案依過失傷害罪嫌移送至台南地檢署，後續交由院檢進一步審理釐清雙方責任歸屬。

    車禍衍生的雙方互控，是司法實務常見的訴訟案類，警方呼籲，民眾應遵守交通法規，發生事故時以負責態度面對程序，避免濫用訴訟權利，共同維護社會法治與交通環境。

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