路怒症？台中休旅車狂逼車Uber還丟東西 網喊：一定要檢舉

後方車輛猛閃大燈逼車。（民眾提供）

台中市一名Uber司機昨開車行經西區英才路時，因等待對向車輛通過準備迴轉，竟遭後方休旅車駕駛不耐久候，不但一路逼車狂閃燈，甚至還朝前車丟擲物品，畫面曝光後引發網友熱議，警方今天回應說，經檢視影像，認定後車駕駛「不依規定使用燈光」，已依道交條例逕行舉發，可處1200元以上、3600元以下罰鍰。

遭遇逼車的Uber司機事後將行車紀錄器畫面PO上Threads無奈表示，當時只是正常等待對向來車，好讓自己安全迴轉，沒想到後方駕駛卻疑似情緒失控，不停貼近車尾施壓，甚至還丟擲物品洩憤，讓他忍不住上網詢問：「這可以用什麼法條檢舉？」

請繼續往下閱讀...

影片曝光後，大批網友紛紛留言撻伐，有人直言「拜託一定要檢舉他拜託你了」，也有人說「交通違規：不依規定使用燈光」，甚至還有網友開玩笑表示：「我是不相信你開大七他敢丟啦」、「下次要開運兵車」，討論相當熱烈。

轄區第一分局則表示，經查確認當事人已檢具影像資料，透過台中市警局交通違規便民服務網提出檢舉，警方檢視畫面後，發現後方車輛確實有不當使用燈光情形，已違反道路交通管理處罰條例第42條規定逕行開罰。

至於影片中出現丟擲物品情形，警方指出，若當事人認為自身權益受損，可至派出所提出相關告訴，警方依規定受理，同時呼籲用路人行車應保持理性與耐心，切勿因一時情緒做出危險行為，不僅可能危害其他用路人安全，也恐因此吃上罰單甚至涉及刑責。

後方車輛駕駛竟朝前車丟擲物品。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法