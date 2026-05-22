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    首頁 > 社會

    嘉市南門派出所長被拔官滿月 女所長接任今布達

    2026/05/22 13:33 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉市警局二分局南門派出所由長竹派出所長陳紀汎接任，興安派出所由公園派出所長韋昱廷接任。（嘉義市警察局第二分局提供）

    嘉市警局二分局南門派出所由長竹派出所長陳紀汎接任，興安派出所由公園派出所長韋昱廷接任。（嘉義市警察局第二分局提供）

    嘉義市警察局第二分局南門派出所前張姓所長因工作表現等問題，任職不到1年、今年4月被調非主管職務，派出所由副所長代理；市警局昨發布新人事令，由長竹派出所女所長陳紀汎接任南門派出所長，今上午由市警局第二分局長林思妙布達。

    市警局4月人事異動頻繁，除南門派出所長被拔官，鑑識科陳姓警官剛升股長就遭爆疑有出勤問題，隨即自行請調非主管職務，還有資深副所長被調職等，市議員黃敏修日前在市議會質詢市警局長陳明志，質疑識人不明、朝令夕改恐影響士氣、治安斷層，陳明志當時曾答，「船是警察局在開」、「影響士氣不是你說就算數」。

    距市議會質詢近1個月，市警局昨發布16名派出所長、副所長、巡佐異動人事令，異動名單包括南門派出所長由陳紀汎調任、興安派出所長由公園派出所長韋昱廷調任，公園派出所長由刑大偵查員盧柏宇調任，二分局巡官謝佳峰調任長竹派出所；興安派出所長李治民調秘書科警務員，興安所副所長林偉民調第一分局巡佐，北鎮派出所副所長蔡忠順調第二分局巡佐，南門派出所副所長蘇聖欽調第一分局巡佐，防治科警務員吳明諺調第一分局警備隊隊長。

    另，第二分局四組組長林韋廷調交通隊組長，二組組長何睿宏調四組組長，督察科督察員許哲斌調二組組長；市警局鑑識科警務員陳彥霖調任股長，人事室警務員羅偉倫、秘書科警務員田智興調督察科督察員，第一分局巡佐曾維國調第二分局巡佐。

    市警局第二分局長林思妙主持布達典禮。（市警局第二分局提供）

    市警局第二分局長林思妙主持布達典禮。（市警局第二分局提供）

    嘉義市警局第二分局今布達4名派出所長。（市警局第二分局提供）

    嘉義市警局第二分局今布達4名派出所長。（市警局第二分局提供）

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