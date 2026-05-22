枋寮鄉長擬參選人丁勇智遇襲！警火速破案 竟是酒錢糾紛

屏東枋寮鄉長擬參選人丁勇智遭打骨折。（丁勇智提供）

屏東枋寮鄉長擬參選人丁勇智，21日深夜驚傳在住家門口遭毆成傷，因正值選前敏感時刻，引發地方揣測是否涉及政治暴力。枋寮分局獲報後不敢掉以輕心，立即成立專案小組追查，不到半天便將涉案人傳喚到案。經深入調查發現，這起流血衝突竟非關政治，而是鄰里間「酒後付費問題」談不攏引發的糾紛，全案依傷害罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

丁勇智21日深夜返家後，在北玄街住處前遭人徒手毆打，導致右手嚴重骨折、眼鏡碎裂，他一度認為與過去政見口角有關，並呼籲其他參選人注意安全。枋寮警方第一時間調閱周邊路口監視器，並根據被害人提供的綽號循線清查，迅速掌握涉案人身分。

請繼續往下閱讀...

警方調查發現，涉案男子與丁勇智為鄰居關係，當晚雙方同桌聚餐，席間氣氛尚可，卻在最後「買單付費」時產生歧見，雙方各執一詞，從言語交鋒演變成肢體衝突。丁男返家後，對方仍餘憤未平，追至其住處門口動手。原本一場單純的餐敘，竟因酒後火氣大而演變成鄰里翻臉的傷害刑案。

枋寮分局表示，對於任何形式的暴力滋事案件，警方絕對採取「零容忍」態度。由於年底選舉將至，為防範任何選舉暴力與干擾，警方嚴守「行政中立、依法行政」原則，已全面強化勤務部署與情資蒐報。

警方也藉此案例呼籲民眾，餐敘飲酒應適量，切勿因一時衝動而身陷法網；同時重申，針對任何可能影響選風或治安的案件，警方的立場只有「嚴辦嚴懲」，以確保地方秩序與選舉公平。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

流血衝突非關政治，而是鄰里間「酒後付費問題」談不攏引發的糾紛。（警方提供）

流血衝突非關政治，而是鄰里間「酒後付費問題」談不攏引發的糾紛。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法