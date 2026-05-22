影帝級演技失敗！台中男違停神情太淡定 裝「路人甲」反曝身分

江男面對警方詢問，反因神情太淡定引起懷疑。（民眾提供）

台中市51歲江姓男子前天開車違停西屯區公車停靠區，只說自己「剛領完包裹馬上走」，還一臉超淡定與警方應對，沒想到員警越看越覺得不對勁，進一步查證後赫然發現，他竟是遭兩處地檢署發布通緝的通緝犯，而江男得知身分曝光後，只淡淡回了一句「按捏喔？」隨即乖乖就逮。

台中市第六分局西屯派出所員警當天巡邏行經台灣大道時，發現一輛轎車直接停在公車站牌前，不僅影響公車進出，也造成後方車流受阻，員警上前盤查時，駕駛江男神色異常平靜，完全不像一般違規駕駛被警方攔查時會有的緊張反應。

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江男面對詢問時態度輕鬆，先是笑著向警方表示「拍謝啦，剛領完包裹馬上走」，接著又聲稱自己沒帶證件，甚至連身分證字號都記不起來，試圖以模糊帶過的方式脫身，企圖以「路人甲」姿態軟性應對後閃人。

然而，江男的「過度冷靜」在資深員警眼裡卻是漏洞百出，員警憑藉多年經驗，直覺多數民眾遇盤查，即便只是交通違規，也多少會出現些微焦慮、急著解釋反應，但江男不但對答流利，情緒還過度平穩，反而顯得刻意，員警隨即依據他提供的零碎資料，透過警政M-Police系統進行交叉比對。

果然一查就讓警方當場鎖定身分，江男原來因涉及竊盜及肇事逃逸案件，分別遭桃園與雲林地檢署發布通緝，眼見「淡定演出」徹底破功，江男原本輕鬆的表情瞬間僵住啞口無言，只低聲回了句「按捏喔？」警方隨後依法將江男逮捕，並解送歸案。

果然一查就讓警方當場鎖定身分，江男原來是通緝犯。（民眾提供）

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