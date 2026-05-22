草屯白衣男深夜榔頭砸車 BMW車窗全破疑捲債務糾紛

白衣男拿榔頭砸破BMW轎車所有車窗和擋風玻璃。（圖擷自Threads）

南投縣草屯市區凌晨有白衣男子持榔頭砸停放在路邊的轎車，車窗全砸破，砸完大剌剌地離開，全程被民眾拍下砸車過程，草屯警方獲報到場蒐證，已鎖定特定目標，據透露，疑似債務糾紛，欠債人「烙郎」砸債主的轎車，另也砸破另部小貨車的車窗。

今天凌晨0時許，有民眾居高臨下，目擊1名白衣男子，拿著榔頭猛砸1部深色轎車，將車窗全砸破，白衣男砸車過程被目擊民眾拍下PO上Threads，並心有餘悸的說：「幸好今天車子沒停樓下路邊！」

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有網友回應，那個時間有看到一部白色車子停在附近路邊，還有3個男子站在路邊抽菸，不知是否就是砸車人；有網友則認為，其他車輛並沒有被波及，砸車跟私人恩怨有關。

砸車男子砸完車後從容地離開，車主發現後報警，警方很快就趕至蒐證處理，而現場不只該部BMW轎車被砸，停在騎樓的小貨車也被砸破車窗。

草屯警分局員警調閱監視器，已掌握特定作案對象，初步了解砸車原因疑與債務糾紛有關，欠債者找人去砸債主的車子，案情須待作案犯嫌到案說明及調查後釐清。

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白衣男砸車後從容離開。（圖擷自Threads）

停在騎樓下的小貨車車窗玻璃、擋風玻璃也被砸。（民眾提供）

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