網路自學用日本感冒藥製毒 販毒上下游男女被起訴

檢警查出吳男利用感冒藥製毒。（圖由雲林地檢署提供）

雲林地檢署日前偵辦一起北港女毒蟲毒品販賣案，經過向上溯源後，成功在逮捕上游製毒的吳姓男子。檢方查出，吳男透過網路自學，利用感冒藥製毒。檢方今日偵查終結，依違反毒品危害防制條例將兩人起訴。

雲林地檢署日前接獲彰化員林警分局情資，發現北港48歲沈女在縣內販賣毒品，由地檢署檢察官林柏宇指揮員林警分局指揮偵辦，今年1月26日成功在北港某汽車旅館將沈女帶回，並起出市價上百萬的一級毒品海洛因75公克、二級毒品安非他命52包共867.8公克及現金76萬5900元等證物，檢方也持續溯源，1月27日成功逮捕製毒的37歲吳男。

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檢警在吳男車上與其高雄住處，扣得安非他命1013.24公克，還有安非他命先驅原料麻黃鹼、酸鹼計、燒杯等製毒相關器具，更查扣一箱箱日本知名品牌感冒藥。

檢方查出，吳男去年12月開始，透過網路資訊，得知感冒藥可製毒，因此先向藥妝通路購買大量日本知名感冒藥在住家製毒。今年1月26日沈女與其聯絡，吳男表示有「豬肉」可提供，雙方先談以黑市價100萬毒品面交，經過警方迅速逮捕，讓吳男落入法網。

雲林地檢署表示，全案共計扣得各類毒品逾2500公克、犯罪所得現金81萬6900元，以及製毒器具、化學藥品等相關物品34項，粗估市價約600萬元，經偵查終結，兩人依違反毒品危害防制條例將兩人起訴。更呼籲製造及販賣毒品犯罪嚴重危害國民身心健康及社會安全，會持續全面防制毒品擴散，維護社會治安。

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檢警向上溯源，成功破獲吳男製毒鏈，檢方偵查終結將沈女、吳男起訴。（圖由雲林地檢署提供）

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