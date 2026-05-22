凌晨牽車引盤查 逃逸被逮查出3條通緝、喪屍菸彈與毒駕

警方依法將謝男逮捕製單舉發並查扣車輛，全案依法移請台北地檢署偵辦。（記者鄭景議翻攝）

28歲謝姓男子今日凌晨因形跡可疑地在街頭牽引機車，引起巡邏員警注意上前盤查。沒想到謝男在面對盤查時突然拔腿逃逸，新店分局員警見狀隨即上前追趕，順利將謝男壓制在地。警方查證身分後，發現謝男竟同時因毒品、毀損及詐欺等3項罪嫌遭到通緝，隨後更在謝男褲帶搜出依托咪酯菸彈（喪屍菸彈）1顆，且經唾液快篩後呈現毒品陽性反應。警方依法將謝男逮捕製單舉發並查扣車輛，全案依法移請台北地檢署偵辦。

新店分局安康派出所表示，今日凌晨2時53分許，員警巡邏行經新店區安康路2段與安捷路口時，發現謝男牽引著一輛機車，在凌晨的街頭行跡相當可疑，於是主動上前實施盤查。未料在盤查過程中，謝男因自知通緝身分曝光，竟心虛轉身逃逸，員警隨即展開追捕，並在安康路2段5號前成功將謝男壓制，當場宣讀權利依法逮捕。

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警方在對謝男進行附帶搜索時，在他褲帶內當場搜獲毛重6.02公克的依托咪酯菸彈1顆。隨後，警方調閱盤查地點周邊的監視器畫面，畫面清晰拍下謝男在稍早前確實有駕駛機車的行為。經謝男同意後，警方在派出所內對謝男實施唾液毒品快篩，初步檢驗結果呈現毒品安非他命陽性反應。

針對謝男吸食毒品後仍執意駕駛機車的危險行為，警方當場依違反道路交通管理處罰條例依法製單舉發，並查扣該輛機車。全案在警方完備相關警詢筆錄與事證後，依法將謝男移請台北地檢署偵辦。

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