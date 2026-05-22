囚禁女兒900天奪命！台中虎媽牽拖媒體拒國民法官 法院重話打臉

詹婦餓死21歲女兒拒國民法官參審，台中地院裁定駁回聲請。（資料照）

台中大甲涉嫌長期拘禁並凌虐21歲陳姓小女兒致死詹姓婦人，因擔心媒體大幅報導影響審判公平，聲請不由國民法官參審，但台中地院認為，本案涉及生命權喪失與家庭暴力議題，屬全民高度關注案件，更有讓國民參與審判的必要性，最終裁定駁回聲請，且不得抗告。

21歲陳姓女子去年9月被發現陳屍家中房間，當時她全身瘦到僅剩30多公斤，模樣宛如皮包骨，檢警追查後發現，詹婦涉嫌自2023年起，強迫女兒從高中休學後長期拘禁在家中，平時只提供極少量食物，導致她長期營養不良，最終多重器官衰竭死亡，檢方依私行拘禁凌虐致死罪將她起訴，全案交由國民法庭審理。

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詹婦與辯護人認為，台中地院在先前針對詹女聲請停押刑事裁定中，已大量引用偵查內容與案情細節，甚至出現「如原始人類或動物般進食」、「冷漠等待被害人邁向死亡」等文字，措辭過於強烈，加上媒體以「囚虐900天」、「虎媽十大酷刑」、「餓成人乾」等標題連番報導，恐讓潛在國民法官審理前形成「被告早已罪證確鑿」印象，侵害無罪推定原則，因此主張不適合由國民法官審理。

公訴檢察官則反駁，媒體報導本屬新聞自由與人民知情權範疇，不能因新聞帶有評論性，就推定國民法官一定失去中立性，且國民法官制度本來就設有選任、排除、審前說明與解任等機制，足以維護公平審判，台中地院認本案涉及家庭暴力、凌虐致死與生命權侵害，社會討論度極高，國民法官制度本就是讓人民把生活經驗、價值觀與法律感情帶進法庭，讓審判更加透明，促進社會對司法理解與信賴，最終裁定駁回詹婦聲請。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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