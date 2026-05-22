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    女網友衰遭冒名成涉毒嫌疑人 批嘉市警查證身分草率又甩鍋

    2026/05/22 12:14 記者王善嬿／嘉義報導
    女網友上網投訴身分遭未成年冒用，被嘉義市警方當嫌犯已很委屈，還反卸責。（資料照）

    女網友上網投訴身分遭未成年冒用，被嘉義市警方當嫌犯已很委屈，還反卸責。（資料照）

    一名女網友5月14日接獲嘉義市警察局違反毒品危害防制條例處分書，與警方聯繫得知，自己個資遭涉案的未成年少女冒用，在Threads貼文批評警方現場不能查證涉嫌人身分，將她否認說詞視為狡辯，事後抓到共犯得知找錯人，說了句「嫌疑人看起來很真」，還低聲下氣要她不要對未成年訴訟，批評警方「責任何在？」質疑甩鍋。

    市警局第一分局北興派出所回應，員警查獲涉案少女涉嫌吸K，當場曾要她出示身分證，因少女稱沒帶身分證，並熟背遭冒用女網友身分個資，後續帶少女返所驗尿，調閱戶政役資料比對但未附照片，才依少女供詞聯絡女網友家人。

    北興派出所表示，此案共犯後續查獲到案，確認少女冒用他人個資屬實，因女網友為遭冒用身分被害人，也考量女網友在北部，請她到就近派出所製作筆錄、不用南下嘉義，全案今天依偽造文書等罪嫌函送嘉義地檢署，都依法偵辦，會再與該名女網友聯繫說明。

    女網友貼文說，3月31日晚間她明明在新北市，沒有去過嘉義市御花園旅館，更沒有接受尿液檢驗為陽性等情形，收到處分書，第一反應就是個資遭外洩詐騙，打到市警局第一分局，警察不信任她、向她媽媽說「有可能是妳女兒不承認」、「罰鍰趕快繳一繳就好了」。為了自證清白，還打算到嘉市查驗指紋，後來承辦警員聯絡她抓到嫌疑犯，證實她的身分被謊報。

    女網友不滿說，承辦警員起初低聲下氣說明來龍去脈，請她不要對未成年提出訴訟，要求她到鄰近派出所做筆錄，她雖無奈但都照做，但沒多久警員就撇清責任，稱此案責任不在第一分局，轉而歸咎要她要將電腦有顯示身分的照片關掉等，讓她感到委屈、批評警方沒擔當。

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