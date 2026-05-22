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    首頁 > 社會

    貓屎攻擊鄰居家鐵門 惡鄰挨告判無罪

    2026/05/22 11:21 記者黃佳琳／高雄報導
    莊姓婦人拿貓屎攻擊鄰居家鐵門，挨告獲判無罪。（示意圖 記者黃佳琳攝）

    莊姓婦人拿貓屎攻擊鄰居家鐵門，挨告獲判無罪。（示意圖 記者黃佳琳攝）

    莊姓婦人養貓、兔子、鴿子等寵物造成住家附近環境髒亂，鄰居檢舉抗議，竟惹來莊女不爽，撿拾流浪貓屎往鄰居鐵門家丟，鄰居怒告強暴公然侮辱罪，但法院審理時，報案人說自己和莊女不認識，是替母親出氣才報案，被法官認為「不是針對特定人」進行人身攻擊，因此判蔡女無罪。

    判決指出，去年3月23日深夜11點多，莊姓婦人拿鐵夾撿拾衛生紙，並沾取馬路上流浪貓排泄物後，將衛生紙甩向鄰居家鐵門，隔了幾秒又把掉下來的衛生紙夾起來，沾一次、再甩一次，反覆甩了好幾次，直到貓屎牢牢黏在鄰居家門上，她才拍拍屁股走人。

    鄰居隔天一早起床出門上班，看到家門口被「抹屎」，氣得調出監視器緝凶，確認是莊女所為後，立即報警處理。地方法院審理時，莊婦坦承有拿鐵夾撿衛生紙，但否認有侮辱鄰居的意圖，辯稱當時只是在找貓，且因視力與膝蓋不好，不清楚衛生紙裡包的是什麼。

    法官傳報案人出庭，報案人說，他和母親、妹妹三人共住，先前因莊婦亂養動物，導致住家環境惡臭，去向里長反映的人其實是母親，且「自己每天都在上班，根本沒參與這場糾紛。因為媽媽叫他去告，他才來告」，甚至坦白說，不覺得莊婦是故意針對她、想毀壞她的名譽。

    法官根據報案人的說詞，認定莊婦雖然行為很沒公德心、讓人很倒楣、很困擾，但她「不是針對報案人個人」進行人身攻擊，且檢方未能舉證莊婦有何對「人身」施加不法物理力的強暴手段，因此判決莊婦無罪，可上訴。

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