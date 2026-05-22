空軍上尉洩雄三飛彈機密淪共諜 判刑7年定讞

空軍上尉許展成洩漏軍事機密給中共，淪為共諜被判刑7年定讞。（取自臉書）

退役飛官史濬程吸收空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，持續蒐集我國雄三飛彈情資並洩漏給中國。史濬程共收受中方賄賂210萬元，分次給許3萬、5萬元不等酬勞，共計22萬餘元。台中地院一審依照違背職務收賄罪判許7年4月，褫奪公權5年，沒收不法所得。台中高分院二審改判7年。案件上訴至最高法院後被駁回。

史濬程部分，台中高分院去年3月認其涉犯國安法「為中國蒐集公務上應秘密文書」既遂、未遂2罪。既遂部分處2年2月，未遂部分處10月，合併執行2年6月。史上訴後，最高法院認為既遂部分無違誤，2年2月定讞，未遂部分發回更審，台中高分院改依貪污罪判處1年6月，褫奪公權2年。可上訴。

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回顧案情，史濬程2008年從空軍439聯隊少校飛行官退伍後，2019年認識中國情治人員「子文」，史接受賄賂新台幣210萬元，吸收學弟、空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，並以線上遊戲「造型儲值」、「電競比賽獎金」等術語當暗語聯繫，將國防機密文件交給史，史每次給許3萬至5萬元不等報酬，合計22萬6千元。

國防機密到手後，會再由史透過「微信」等管道交給「子文」，許展誠交付的資料包括，國軍演訓資料、台灣應對中共戰機擾台的方案，經國號戰鬥機掛載雄風三型反艦飛彈等國防機密。

台中地院認為，許男交付的資料將使中國了解掌握我國軍事資訊，危害我國國家安全與利益，雖坦承犯行且繳回賄款22萬餘元，但他身為現役軍人，竟罔顧國家栽培、背叛國家，觸犯國家安全法為大陸地區交付關於公務上應秘密之文書罪、貪污治罪條例違背職務收賄罪，一審依貪污治罪條例違背職務收賄罪判刑7年4月，褫奪公權5年，沒收犯罪所得。

許男上訴後，台中高分院，撤銷原判決，依貪污治罪條例違背職務收賄罪改判7年徒刑，褫奪公權5年，賄款22萬6千元沒收。案件上訴至三審以後，最高法院認為二審判決並無違誤，故駁回上訴，全案定讞。

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