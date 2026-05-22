獨家》沈慶京稱「拒認柯案」被另案起訴 陳瑞隆曾轟：再亂搞我辭職

中石化前董事長陳瑞隆。（資料照）

沈慶京日前在臉書發文痛批稱自己遭司法與政治整肅，因拒認柯文哲涉入京華城案，檢方竟以另案起訴他，還牽連無辜同仁。但據了解，前經濟部長、中石化前董事長陳瑞隆過去即對京華城土地交易案高度疑慮，甚至當面警告沈慶京「再亂搞、我就辭職」，但陳經檢視估價師為配合沈而提出的交易估價報告後，據此作為主張交易合理性的擋箭牌，淪為本案共犯而遭檢方一併起訴。

據了解，檢調偵辦本案期間，曾意外另查出陳瑞隆與沈慶京一度因京華城土地交易關係緊張，中石化內部甚至形成兩派人馬。自詡重視公司治理的陳瑞隆，過去也曾向沈慶京厲聲表明，若底下人再亂搞（指違規操作），他就辭職。

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不過，導致陳瑞隆後續態度轉變的原因，除與沈慶京強勢主導有關外，關鍵仍在於估價師葉紫光透過「作高估價」方式，營造溢價投標的合法外觀的估價報告。儘管該報告有多處異常，包括違反估價技術規則與估價常規，但陳認為，只要以該份報告作為交易合理性與合法性的依據，即可降低風險，因此配合推動相關交易。

此外，當時在中石化部分獨董支持京華城土地交易的大方向下，部分擔憂捲入法律風險的數名高層與職員選擇請辭避險。包括在京華城公司任職多年、一向被視為沈慶京核心幕僚的威京集團總部財務經理張志澄，近期也已離開服務多年的單位。

沈慶京為償還181億元債務，涉嫌利用實質控制權主導中石化以372億元買下京華城土地，涉非常規交易、特別背信及洗錢等罪，檢方偵結起訴並求刑26年。沈前天則在臉書發文，批評檢方將政治獻金認定行賄，他拒絕認罪後，再將案件延伸追訴其他同仁，才引來外界對中工經營權的覬覦。

沈慶京日前則在臉書發文，批評檢方將正常政治獻金認定為行賄，並指司法機關配合政治操作，在他拒絕認罪後，再將案件延伸追訴其他同仁。（記者劉詠韻翻攝）

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