一張照片指認判8年！蘇耀輝涉殺人未遂再審無罪 高檢署提上訴

拿麥克風的為蘇妻、拿花者為蘇耀輝。（資料照）

男子蘇耀輝29年前涉嫌砍傷新北詹姓夫婦，並被一張照片指認為兇手，本案原先經最高法院依殺人未遂罪判刑8年定讞，經聲請再審後，高等法院認為當年關鍵證據包含測謊鑑定與圖譜判讀、被害人指認程序等均存有瑕疵，且整體證據結構不足以排除合理懷疑，改判無罪。高檢署認為，原判決違背法令，近日已提起上訴。

高檢署今日表示，本案於指認程序、司法院大法官釋字第384號解釋的適用、測謊鑑定的證據評價及相關事實認定，以及經驗法則、論理法則的推論適用等重要事項，均有疏漏與違誤之虞，已構成違背法令的可能，認為原判決有違法之處，依法提起上訴。

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回顧本案，1997年11月27日上午7時許，2名男子分別頭戴全罩式安全帽，各持小型開山刀，潛伏於新北市土城區青雲路詹姓夫妻住處外樓梯轉角處。待詹男外出按電梯之際，兩人隨即上前揮刀攻擊，造成詹男左前額、左後頸及左手多處刀傷，左大拇指肌腱也遭砍斷。

詹男當場驚呼求救，潘姓妻子聞聲自屋內開門查看，見丈夫遭持續攻擊，立即上前拉開歹徒，未料亦遭轉而砍殺，左臉頰、頭頂及右手等處共受6刀。兩人隨後雙雙倒地，兩名歹徒則趁隙逃逸，鄰居聽聞異狀後報警，並協助將詹姓夫妻自行駕車送醫急救，最終挽回性命。

警方初步依據詹姓夫妻對案發過程的陳述，研判案件可能與違建檢舉糾紛引發的訴訟有關，並依其所描述的特徵與身形，整理包含蘇姓男子在內的照片供指認，詹姓夫妻均指認蘇耀輝。新北地檢署偵結後提起公訴，全案歷經三審判決，蘇男依殺人未遂罪判處有期徒刑8年定讞。

高院再審認定，本案並無安全帽、兇刀、血衣、指紋或腳印等直接或生物跡證，檢方起訴主要依賴被害人指認、測謊結果及員警與鄰居證詞等間接證據，但僅能證明被害人曾遭人持刀砍傷，尚不足以支持指認內容的可信度，亦無從補強被告涉案事實。

高院認為，警方指認程序具有高度暗示性，測謊鑑定與圖譜判讀亦存重大瑕疵而不足採信，相關調查程序及證據調查方法均有違誤，且檢方所建構的犯罪論理欠缺客觀事證支撐，未能完整勾稽事實脈絡，因此撤銷原判決，改判無罪。

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