幼兒園狼師！男教保員3次猥褻4歲女童 判刑5年

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

一名擁有教保專業學歷的男教保員竟利用職務之便，在幼兒園內連續對一名不滿4歲的女童伸出狼爪3度猥褻，台東地方法院日前審結此案，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，共判處該名教保員應執行有期徒刑5年。

判決書指出，這名男教保員明知被害女童年幼，身心尚未發育健全，竟在113年9月中旬的短短5天內，趁著在幼兒園相處的機會，先後3次違反女童意願進行猥褻。儘管女童在過程中不斷以扭動身體、變換睡姿、手腳推擠等方式表達抗拒，但被告仍不顧其反抗，對女童強行撫摸胸腹部、臀部及下體，甚至將手伸入女童內褲中，每次侵犯時間長達10分鐘至30分鐘不等 。

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案件直到女童向家人反映下體疼痛、並示範被「老師」撫摸的動作後才東窗事發。檢方偵辦後，原本以情節較重的「強制性交罪」提起公訴 。不過法官在審理後認為，女童經醫院驗傷並無明顯外傷或處女膜裂傷，且根據女童在法庭上的具體陳述，被告當時的行為屬於觸摸與猥褻範疇，並無足夠證據證實有插入等性交行為。基於罪疑唯利被告之原則，法官最後依法變更起訴法條，改依強制猥褻罪論處。

辯護律師在法庭上曾為被告爭取減刑並希望能宣告緩刑。但法官痛批，被告受家長託付，理應協助孩童健康成長，卻為了滿足一己私慾，屢屢對毫無反抗能力、不滿4歲的幼童犯案，造成女童身心嚴重受創，並可能留下難以磨滅的陰影，其犯罪情節重大，在客觀上毫無情堪憫恕之處，因此不予減刑。

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