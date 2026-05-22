陰莖增大術奪命！丁斌煌再爆冒名「明星副院長」打廣告、偽造契約阻查封

丁斌煌涉多起醫療糾紛，並曾因過失致死案件遭判刑確定，去年9月替患者進行陰莖增大手術時，疑因麻醉失當導致患者死亡，事後依過失致死罪嫌送辦。（資料照）

醫師丁斌煌去年9月替患者進行陰莖增大手術時因麻醉失當致死，涉過失致死罪嫌偵辦；台北地檢署再查出，他曾因債務糾紛致診所遭查封拍賣，為影響執行程序偽造「共同經營契約」、對外宣稱第三人共同經營以圖不點交，並未經同意盜用他人學經歷於官網虛構副院長身分，宣稱執行陰莖增大、陰道整形等手術內容，偵結後依使公務員登載不實、違反個資法等罪起訴。

起訴書指出，丁男為台北市中山區安和醫美外科診所的醫師兼院長，因債務糾紛，診所不動產遭法院查封並進入拍賣程序。2023年12月間執行人員到場勘驗時，丁男明知診所員工郭姓男子僅為行政人員，並無出資或共同經營事實，卻當場表示雙方為共同經營關係，郭男曾投入200萬元並擁有診所使用權限，相關內容並載入法院執行筆錄。

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檢方續查，丁男也在2024年向法院提出所謂「共同經營契約」，導致受託執行拍賣機構於公告中載明標的物由第三人經營、且契約成立於查封前，拍定後恐不點交。直到債權人比對資料後發現與事實不符，全案才曝光。

除本案外，丁男也遭控未經同意蒐集並使用另一名劉姓整形外科醫師的學經歷與證書資料，並於診所官網虛構其為「副院長」，甚至宣稱執行陰莖增大、陰道整形等手術內容，檢方認定涉違反個資法及加重誹謗罪，依法起訴。

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