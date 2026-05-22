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    首頁 > 社會

    誇張！大白天砂輪機切割校園鐵門 男騎機車載走全程曝光

    2026/05/22 09:52 記者彭健禮／苗栗報導
    男子持砂輪機切割下白鐵格柵門後，扛著騎機車載走。（警方提供）

    男子持砂輪機切割下白鐵格柵門後，扛著騎機車載走。（警方提供）

    苗栗縣照南國中分校棒壘球場，甫於今年3月2日整修完成，不料，位於勤興街側出入口的白鐵格柵門，竟於光天化日之下被一名男子持砂輪機切割後，扛著騎機車載走。轄區竹南警分局表示，已鎖定犯嫌身份，將進一步通知到案說明，依竊盜罪嫌偵辦。

    該名男子行竊過程，被附近住家監視器拍下，並於網路社群平台流傳，引發網友關注。竹南警分局於昨（21）日執行網路巡邏時發現，主動聯繫發布影片之民眾進一步了解案情，並同步通知校方人員確認財物狀況及後續處理程序。

    竹南警分局表示，經檢視監視器畫面，發現該名男子騎機車前往現場，並持自行攜帶之砂輪機切除白鐵門後載離，再調閱周邊監視器畫面，已鎖定犯嫌身份，將進一步通知到案說明，依竊盜罪嫌偵辦。

    竹南警分局呼籲，民眾如發現可疑人、事、物或疑似不法行為，請立即撥打110報案，由警方即時到場處理；另民眾切勿任意取用或搬離他人財物，以免觸法，共同維護社會治安。

    男子持砂輪機切割下白鐵格柵門後，扛著騎機車載走。（警方提供）

    男子持砂輪機切割下白鐵格柵門後，扛著騎機車載走。（警方提供）

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