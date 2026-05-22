被害人遭性影像勒索 警方教自保之道

基隆市警局刑大二組組長蔡皓宇（左2）經常向民眾宣導詐騙手法；他呼籲，詐團常化身「正義駭客」對被害人進行「二次剝削」，民眾務必落實「黃金三步驟」自救。（記者林嘉東翻攝）

性影像勒索詐騙案呈現上升趨勢。基隆市警察局刑事警察大隊今公布統計數據，性影像勒索詐騙案件去年全年度受理10件，今年僅1至4月便已受理6件，顯示案件有增加趨勢。基市刑大二組組長蔡皓宇特別警示，詐團不僅側錄被害人私密片勒索，更會化身「正義駭客」對被害人進行「二次剝削」，呼籲民眾務必落實「黃金三步驟」自救。

蔡皓宇分析此類犯罪手法指出，歹徒通常會透過交友軟體搭訕，再引導被害人加入Instagram、LINE等通訊軟體，藉由甜言蜜語取得信任後要求進行視訊裸聊，並趁機側錄被害人裸露及私密影像，隨後以公開影片、傳送親友或散布網路為由，恐嚇、詐騙被害人購買遊戲點數、匯款或提供更多個人資料。

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蔡皓宇表示，被害人遭歹徒設計拍攝性影像後在驚恐之餘，往往急於尋求「快速刪除」的方法，此時，詐團會偽裝成正義駭客或專業公關的角色，利用被害人病急亂投醫的焦慮感，進行二次剝削；當被害人發現私密影像外流時，冷靜止損是首要任務。

他建議採取以下「黃金三步驟」，一、先完整截圖存證，保留網址（URL）、發文者帳號（ID）、以及包含影像內容的網頁畫面；二、再向衛生福利部「性影像處理中心」申訴，被害人可至官網填寫申訴單，該中心會通知要求國內網路平台（如 Meta、Google、X）於法定期間移除，涉及兒少案須在24小時、其他則在72小時內移除；三、最後持截圖前往警局取得報案證明，這不僅是追訴犯罪者的法律依據，也是要求跨國平台永久刪除資料的強力憑證。

至於，如何破解「二次侵害」詐騙套路，蔡皓宇指出，詐騙集團常潛伏在 Dcard、PTT 或 Threads 等平台的討論串，主動私訊被害人，宣稱擁有黑客技術能入侵伺服器徹底斷根或修改代碼讓影像消失，並要求以比特幣或遊戲點數支付3至5萬元不等的手續費，保證永遠斷根。

蔡指出，這是詐團利用被害人恐懼心理的騙局，網路世界沒有保證永久斷根的私人技術，這些詐騙者在收錢後往往消失無蹤，甚至反過來以受害者的個資進行威脅；若有人宣稱可代為處理但要求匯款，被害人應立即撥打165反詐騙專線或113保護專線查證；切記，與其相信來路不明的網民，不如尋求正式的司法救濟，才能真正切斷侵害，重拾生活步調。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

基隆市警局刑大二組組長蔡皓宇（左1）經常向市民宣導詐騙手法；他呼籲，詐團常化身「正義駭客」對被害人進行「二次剝削」，民眾務必落實「黃金三步驟」自救。（記者林嘉東翻攝）

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