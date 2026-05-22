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    網友約裸聊...下秒變臉「不付錢就散布」 3男中招淪肥羊

    2026/05/22 10:42 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市警一分局長温基興（左 2）經常率員到郵局、超商宣導反詐騙，提高市民反詐騙觀念，以免受騙；圖為他頒贈感謝狀給郵局。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警一分局長温基興（左 2）經常率員到郵局、超商宣導反詐騙，提高市民反詐騙觀念，以免受騙；圖為他頒贈感謝狀給郵局。（記者林嘉東翻攝）

    網路交友陷阱多，小心「裸聊」後私密影像淪為詐團「勒贖」的籌碼。基隆地院日前審理一起詐欺洗錢案，陳姓男子缺錢花用，將身分證件及虛擬通貨平台帳戶提供給詐騙集團使用，3名男子在交友軟體「探探」、WooTalk」誤入裸聊陷阱，遭威脅「不付錢就散布私密片」，贓款全經由陳男帳戶洗白。基隆地院近日審結，依共同洗錢判處陳男4月徒刑，併科罰金3萬元。

    判決指出，阿強、阿勇與阿忠（化名）等3名被害人控訴，他們在「探探」等軟體結識網友，被誘騙裸聊後，對方隨即恫稱：「要購買遊戲點數才能贖回不雅影片」、「依指示去超商刷條碼付錢，否則散布私密影像」、「至超商代付繳費，否則將裸聊視訊傳給你臉書好友看」，嚇得3名被害人至前往超商以條碼繳費方式，分別支付台幣1萬至2萬元不等金額，匯入陳男的虛擬帳戶後，立即被轉為虛擬貨幣移轉至不詳電子錢包，讓檢警查不出金流。

    陳男明知提供帳戶給他人使用極可能幫助犯罪，前年將國泰世華帳戶及幣託（BitoPro）虛擬通貨帳戶提供給詐騙集團洗錢，該集團隨後在各大交友平台尋找獵物，誘騙3名被害人進行視訊裸聊，並在取得私密影像後，露出真面目。

    此外，陳的帳戶還被用於「假援交」及「假購物」詐騙。有被害人被告知「約見面要付保證金」，或是買遊戲主機匯款後才發現是一場空。陳男甚至還配合指示，將匯入國泰帳戶的贓款代購遊戲點數，並拍照傳給詐騙集團，以此方式協助掩飾犯罪所得。法官認為，陳男提供帳戶供詐團洗錢及幫助洗錢行為，破壞社會治安及妨害金融秩序，考量陳男審理時坦承犯行，依洗錢罪判處4月徒刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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