失業男深夜跨坐大甲溪橋護欄 警聲東擊西救下

大甲警方緊急將廖男拉下大甲溪橋。（警方提供）

台中市一名31歲的廖姓男子因長期失業，求職不順、心情鬱悶，前（20）日深夜獨自前往大甲溪橋跨坐於護欄上，用路人緊急報警。大甲派出所兩名員警獲報趕抵現場，利用溫情喊話轉移注意力，再從後方果斷將男子「熊抱」拉下護欄，廖男不斷哭喊：「讓我死了，我人生沒救了！」警方頻安撫：「活著就有希望！」

警方調查，20日晚間23時26分許接獲熱心民眾報案，稱有一名男子不斷望著大甲溪橋下，試圖跨上護欄，警方派遣線上巡邏員警馳赴現場。

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警員何怡瑩、謝協成趕抵大甲溪橋時，廖男已經跨坐在橋樑護欄上，雙腳懸空，為了不刺激男子情緒，何怡瑩率先上前安撫情緒，轉移了廖男的注意力；此時，謝協成見機不可失，放輕腳步從另一側悄悄接近，趁廖男不備之際，一把緊緊揪住廖男的背包，並順勢以雙臂環抱，奮力將他從護欄上安全拉回橋面。

廖男情緒崩潰，癱軟在地上不斷哭喊：「人生沒救了！」謝協成拍著他的肩膀耐心安撫：「活著就有希望！」隨後員警檢視廖男身體狀況，發現其手腕有割腕痕跡，通知救護車將其送醫檢查。

大甲警分局呼籲，生命無價，若需諮商或相關協助，可撥打安心專線「1925」、生命線協談專線「1995」或張老師專線「1980」尋求幫助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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