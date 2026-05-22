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    首頁 > 社會

    報復勞資糾紛 男冒名瘋狂下單「貨到付款」

    2026/05/22 09:21 記者陳鳳麗／南投報導
    因勞資糾紛想報復，冒對方個資瘋狂下單網路訂貨，張姓男子被南投地院判刑。（記者陳鳳麗攝）

    因勞資糾紛想報復，冒對方個資瘋狂下單網路訂貨，張姓男子被南投地院判刑。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣張姓男子跟李姓友人有糾紛，為報復假冒李的身分，用「貨到付款」方式到不同購物網站大量訂貨，例如潔顏乳1次訂10條，要讓對方荷包大失血，警方查出張男所為，張男後來因與李男和解賠償，南投地院法官依「非公務機關非法利用個人資料罪」，判刑3月，緩刑2年。

    張姓男子跟李姓男子有勞資糾紛，張男憤恨難消，想出「讓對方購物款付不完」的報復辦法，前年9月下旬，假冒李男身分，填寫對方的收貨地址、電話，在不同時間到不一樣的購物網站共訂4次貨品，訂購量不小或售價不便宜，像訂購知名品牌的金牌乳清蛋白5磅裝，一大罐售價近3000元；保濕潔顏乳一次訂10條，全部要近9000元。

    李姓男子陸續收到貨品而一頭霧水，除拒收退貨外，也報警要逮出藏鏡人，警方後來查出就是張姓男子所為，張男也坦承心存報復才冒名訂貨，南投地檢署起訴並聲請簡易判決。

    張男後來與李男和解並予以賠償，南投地院法官審酌張男應能知所警惕，不會有再犯之虞，因此依「非公務機關非法利用個人資料罪」，判刑3月，宣告緩刑2年。

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