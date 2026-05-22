竹市香山磚造回收廠凌晨爆炸起火 2樓半廠房遭火海吞噬

新竹市香山區瑞光街一處磚造回收工廠凌晨爆炸起火，2樓半的廠房遭火海吞噬。（新竹市消防局提供）

新竹市香山區瑞光街1處2樓半的磚造回收工廠今天凌晨傳出火警，由於現場有許多回收物及易燃物，整棟建築立即陷入火海，竹市消防局獲報後前往灌救，由於現場不斷傳出爆炸聲響，消防局出動救災車輛14車及消防員43人，幸現場無人受困，但因火勢竄燒到2樓，消防局也出動大型機具破壞後再進行灌救，一直到清晨4點半才控制住殘火，詳細起火原因還須鑑定。

由於火警發生在半夜及住宅區，引來附近及周邊民眾圍觀，且因現場多為雜物及易燃回收物，包括瑞光街及遊樂街幾乎都滿佈濃煙，且為控制火勢，需將周邊電力先強行斷電，也讓周邊住戶抱怨除濃煙密布，更因斷電無法關窗開冷氣，也無法睡覺，且因火勢及燃燒物的黑煙和粉塵顆粒，讓人呼吸不順。

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消防局表示，起火的磚造建築有2樓半，燃燒面積包含建築物內的面積大約200平方公尺，因2樓有堆置各種雜物，也出動小型怪手進行開挖，且因屋內有堆置卡式瓦斯爐，也傳來爆炸聲響，須多花時間處理殘火，一直到清晨4點半才處理好殘火，這起火警也波及停在附近的轎車，評估財損約5萬元。

新竹市香山區瑞光街一處磚造回收工廠凌晨爆炸起火，2樓半的廠房遭火海吞噬。（新竹市消防局提供）

新竹市香山區瑞光街一處磚造回收工廠凌晨爆炸起火，2樓半的廠房遭火海吞噬。（新竹市消防局提供）

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