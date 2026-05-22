毛骨悚然！家暴夫「夜夜磨刀」 妻崩潰訴離獲准

丈夫不僅動手毆打妻子，還不時在半夜故意磨刀，尖銳刺耳的聲音在黑夜中迴盪，讓妻子長期處於隨時可能遭受生命威脅的恐懼中。示意圖。（法新社）

一名越南女子與台東丈夫結婚22年，育有一子一女，本該是幸福美滿的四口之家 。然而，丈夫生性多疑，經常無端懷疑妻子在外結交男友，兩人為此頻繁爆發激烈爭吵。更可怕的是，丈夫不僅動手毆打妻子，還發展出令人毛骨悚然的心理精神折磨，不時在半夜故意磨刀，尖銳刺耳的聲音在黑夜中迴盪，讓妻子長期處於隨時可能遭受生命威脅的恐懼中，身心受到極大創傷，台東地方法院判准女方訴請離婚。

這名「磨刀夫」的瘋狂行徑並未止步於家中，曾直接持刀衝進妻子工作的場所進行恐嚇，驚恐萬分的妻子為了保命，萬般無奈下只能選擇辭職。直到民國106年，長期飽受精神虐待與暴力威脅的妻子終於忍無可忍，帶著年幼的子女逃回越南娘家避難。雖然半年後在婆婆的苦苦勸說下勉強返回台灣，但丈夫的惡劣言行依舊沒有改善，甚至大剌剌帶朋友回家長期居住，毫不顧及妻兒感受。

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她最終決定帶著女兒搬出去租屋，夫妻兩人就此分居長達8年之久。在這段形同陌路的婚姻中，雙方感情早已蕩然無存。據了解，丈夫私底下雖然口頭答應離婚，卻因為愛面子、面子掛不住，深怕被熟人指指點點，遲遲不肯配合妻子前往戶政機關辦理正式手續 。妻子無可奈何，最終只能向法院提起離婚訴訟，尋求法律途徑解脫。

台東地方法院審理期間，這名男子經合法通知從未到庭辯論，也沒有提出任何書狀為自己辯駁，在法律上被視同自認控訴。法官認為，男方在婚姻期間持刀恐嚇、毆打妻子，甚至在深夜磨刀進行精神施壓，種種行徑已徹底摧毀夫妻間的互信與互愛。如今兩人分居長達8年，客觀上任何人處於相同處境，都不可能願意繼續維持婚姻。

法院認定，雙方婚姻已產生破綻且毫無回復希望，而責任全在男方，因此依法正式判准兩人離婚，讓這名長期活在「深夜磨刀聲」陰影下的妻子，終於得以重獲新生。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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