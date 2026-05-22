800萬買28年中古屋赫見嚴重壁癌 新竹男告房仲索賠勝訴

800萬買28年中古屋赫見壁癌，新竹男告房仲索賠勝訴。（資料照）

新竹許男以800多萬元買下超過28年的中古屋，結果過戶後要開始裝潢，才發現多處嚴重壁癌，憤而提告要求房仲賠償103萬元，新竹地院審理認為，許男有權依民法不完全給付的法律關係請求賠償，最後判房仲需賠33萬元。

許男說，113年3月與張女簽訂不動產買賣契約書。他完成屋款、仲介服務費給付及完成過戶後，開始安排進行裝潢整理時，才發現除契約書標地物現況説明書所載3處壁癌、瑕疵外，張女刻意隱匿其他多處嚴重壁癌、瑕疵之處而不告知，還以泡棉壁紙貼掩造成假象，要求賠償103萬元。

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張女則說她賣的是中古屋而非新成屋，購屋前參觀房子當下，有壁癌處都是肉眼可見，壁貼紙也是可以看出並無遮蔽物，若有問題及異議，在看房子及驗屋當下即應提出，中古屋並無瑕疵擔保，售價亦低於市場行情價，是超過28年的中古屋。

法官調查，這案子一開始開價是888萬，最終成交價是810萬，法官認為除了已說明的3處壁癌之外，買方不可能得知房屋內還隱有瑕疵，因此買方主張依民法第360條規定依不完全給付之法律關係請求賠償，有其根據。最後判賠33萬元。

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