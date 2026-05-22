純情夫借800萬給妻竟換來跳樓情勒 法官：她氣焰張狂、以死要脅判離

新竹地院法官認為張女「氣焰張狂，以死要脅」，無視其行為已造成先生莫大精神壓力及困擾，判准離婚。（情境照）

自稱得過房仲業最高榮譽金仲獎的新竹張姓女房仲，婚後從不負擔家庭開銷，還以欠債為由，要先生將竹北房地貸款800萬給她還錢，且絕口不提為何欠錢更不清償，拿到錢就搬出去，事後更回家作勢跳樓，新竹地院法官認為她「氣焰張狂，以死要脅」，全然無視其行為已造成先生莫大精神壓力及困擾，判准先生休妻。

110年結婚的陳男說，妻子張女以不動產仲介為業，自稱榮獲全國經紀業組金仲獎大賞，卻從未負擔家庭開銷。113年初張女聲稱向同事借數百萬元急須償債，要他提供竹北市房地向銀行貸款償債，結果他借款800萬元給妻子後，張女竟偷偷搬走，又拒絕支付貸款利息，他始知張女枉顧夫妻之情，欲將債務全部推由他承擔償還。經他聲請法院強制執行，亦因張女隱匿其所得及資產，而無財產可供執行，他求償無門，夫妻感情顯已破裂，互信基礎蕩然無存，憤而提告休妻。

請繼續往下閱讀...

張女則說800萬元貸款成功後，她被陳男趕出家門，並封鎖電話、Line及變換門鎖，她只得在外租屋，要讓她在公司無立足之地。一切種種，陳男似乎早有預謀。只因她過於天真，當初相信先生，才落得如此下場。

法官勘驗二人對話：張女「我有需要一些錢，還別人……」，陳男「你借那麼多錢是要做什麼？」張女「就是已經借了。」陳男「到底花去那」，張女「就用掉了、我錯了。」陳男「你現在一句道歉都沒有」、「以後你可能要努力點開始還錢。」

法官認為，張女於112年年末確實已在外因不明原因亟需大筆金錢周轉而四處借貸，進而要求先生抵押房地供其借款支應。而陳男雖一再詢問，仍無法知悉妻子借款目的與流向，卻仍同意提供房地作為擔保設定抵押，並擔任連帶保證人以供妻子向銀行借取高額款項。然張女嗣後卻未依約清償借款，其行為已足使陳男深感遭受背棄，無端承受精神上及經濟上之莫大壓力與損失，使夫妻互信、互愛情感消磨殆盡，婚姻已生破綻。

張女雖辯稱遭先生趕出家門，封鎖電話、訊息及更換門鎖，只得在外租屋，均未能舉證。

事後張女曾返家作勢跳樓，遭陳男與姐姐阻止，並質問她800萬元債務要如何處理，張女並未回應債務部分，僅一再回稱「你給我推啊」等語，法官認為這顯見張女氣焰張狂，以死要脅在場人，跟她所辯稱遭先生驅趕受迫離家一事，全然不符。

況且陳男當下面對情緒激動，欲作勢跳樓的張女，反係在旁不斷「你下來啦，有什麼事情好好說」等語安撫，並多次阻撓跳樓，最終並與姐姐合力將妻子拉離窗台，讓她躺臥在床上，豈料張女卻回嗆「你慘了你，你跟我動手」等語，全然無視其行為已造成先生莫大精神壓力及困擾。

且張女於本件審理中猶稱在外積欠債務是個人問題，欠款金額跟本案無關等語，顯見全然無視先生為其債務所承受的壓力。法官認為張女對此婚姻破綻應負主要之責，判准陳男休妻。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法