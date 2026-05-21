5/21今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落宜蘭 威力彩連23摃

5月21日開獎的第115000124期今彩539頭獎開出1注，第115000041期威力彩頭獎摃龜。（擷取自台彩官網、本報合成）

5月21日開獎的第115000124期今彩539頭獎開出1注，由宜蘭縣羅東鎮開明里中正路100號的「珍旺彩券行」開出；第115000041期威力彩頭獎則連23期摃龜，下期頭獎上看6億。

第115000041期威力彩中獎號碼為「第一區：06、14、22、28、35、38，第二區：01」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得1015萬9062；參獎共14注中獎，每注可得15萬元；肆獎共127注中獎，每注可得2萬元；伍獎共407注中獎，每注可得4000元；陸獎共3572注中獎，每注可得800元；柒獎共5862注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬1590注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬4491注中獎，每注可得100元；普獎共7萬1800注中獎，每注可得100元。

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第115000124期今彩539中獎號碼為「09、25、28、34、36」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共244注中獎，每注可得2萬元；參獎共7841注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8369注中獎，每注可得50元。

第115000124期39樂合彩中獎號碼為「09、25、28、34、36」。四合共11注中獎，每注可得21萬2500萬元；三合共499注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6575注中獎，每注可得1125元。

第115000124期3星彩中獎號碼為「531」。壹獎共88注中獎，每注可得5000元。

第115000124期4星彩中獎號碼為「9823」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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