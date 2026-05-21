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    新北首例！警接連查獲毒駕 祭「新法」建請羈押獲准

    2026/05/21 19:51 記者徐聖倫／新北報導
    警方扣下衝撞臨檢員警的肇事車輛。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣下衝撞臨檢員警的肇事車輛。（記者徐聖倫翻攝）

    毒駕零容忍！為強力打擊毒品駕駛危害，新北市警局今年1到4月已查獲疑似毒駕案1818件、移置保管車輛1636輛，成效全台第一。警方近日配合中央新修正作業程序與「刑事訴訟法」預防性羈押條文，只要發現駕駛精神恍惚、蛇行或拒檢，即刻實施唾液快篩，若有反覆實施之虞即聲押，19日更順利將一名撞警的毒駕男子聲押獲准，成為新北首例。

    板橋警分局19日晚間派員巡邏，發現陳姓駕駛開車形跡可疑，上前攔查，陳男拒檢加速衝撞員警機車。支援警力隨後趕抵壓制逮捕，唾液快篩呈現毒品陽性反應，警方審酌陳嫌惡意重大，除依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦，20日由新北地方法院裁定羈押獲准。

    ​無獨有偶，三重警分局21日凌晨執行路檢，也發現徐姓駕駛駕車精神委靡、身體顫抖，經快篩同樣呈陽性。警方查出徐男為未定期到驗的毒品人口，有反覆毒駕之虞，移送法辦後同樣建請地檢署聲請預防性羈押。

    ​新北市刑警大隊呼籲，新版作業程序上路後，執法人員只要發現疑似毒駕特徵，即依法攔查並施以唾液毒品快篩；若檢測陽性或拒檢，將以現行犯逮捕送辦。毒駕除面臨最高12萬元罰鍰、吊銷駕照，更觸犯公共危險罪，最高可處3年徒刑，若致人重傷或死亡最高可處10年徒刑，民眾切勿以身試法。

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    警方查獲含依托咪酯的喪屍煙彈，並對駕駛進行唾液快篩呈現陽性。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查獲含依托咪酯的喪屍煙彈，並對駕駛進行唾液快篩呈現陽性。（記者徐聖倫翻攝）

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