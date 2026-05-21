中年戀曲竟是詐騙劇本！為愛貸款投資虛擬貨幣險背上百萬債務

劉男為愛上銀行貸款百萬，所幸警方與行員勸阻。（民眾提供）

高雄市一名劉姓男子網路認識網友「婷婷」，雙方沒見過面仍落入粉紅陷阱，還為愛向銀行貸款100萬元，所幸警方與行員勸阻，才驚覺中年戀曲竟是詐騙集團劇本，差點為此背上百萬債務。

高市警方今表示，劉姓男子網路交友，認識一名自稱「婷婷」網友，對方每日噓寒問暖、甜言蜜語，讓劉男誤以為遇見真愛，近日「婷婷」鼓吹劉男投資虛擬貨幣，甚至描繪「屬於2人未來藍圖」，劉男雖沒見過「婷婷」，仍深陷粉紅陷阱。

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「婷婷」昨要求劉男貸款100萬現金，投資虛擬貨幣，劉男不疑有他，昨天下午上銀行貸款100萬元，行員察覺有異，懷疑劉男遭遇詐騙，通報警方到場處理。

楠梓警方據報關心劉男（52歲），不料劉男堅稱自己是要與女友共同投資虛擬貨幣，對於行員與警員的提醒半信半疑，警方耐心分析「假交友真詐財」手法，並直言「真正想跟你有未來的人，不會要你貸款100萬現金購買虛擬貨幣，更不會要你隱瞞行員真實的提領用途，在警員與行員耐心勸阻下，劉男才恍然大悟，成功保住積蓄。

楠梓警分局呼籲民眾，詐騙集團經常透過社群平台以感情包裝假投資陷阱，尤其近期「假交友結合投資」詐欺案件層出不窮，民眾如有疑問請撥打165反詐騙專線查證，避免辛苦血汗錢落入詐騙集團手中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團亂槍打鳥，變身「婷婷」騙錢。（民眾提供）

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