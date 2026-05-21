總統就職2週年隔天中國海警船襲擾金門水域 我巡防艇1對1併航監控驅離

我國海巡署巡防艇1對1併航監控，驅離接近金門限制水域的中國海警船。（記者陸運鋒翻攝）

總統賴清德昨就職2周年發表演說，向國際宣達守護民主自由、維持台海和平穩定決心，而海巡署人員今天下午偵蒐到中國4艘海警船，侵擾我國金門限制水域，隨即派遣巡防艇1對1併航監控、強勢驅離，對應灰帶襲擾，展現捍衛海域安全與國家主權堅定意志。

海巡署金馬澎分署表示，第十二巡防區今天下午2時許，發現中國海警船「14605」、「14531」、「14606」及「14530」等4艘海警船接近金門限制水域，隨即調度預置巡防艇前推至限制水域線上部署對應。

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金馬澎分署指出，中國海警船隨後在下午3時，分別自烈嶼南方及料羅東南方海域以2組分進模式，同時侵擾我國金門限制水域，海巡艇立即採取「1對1」併航監控，全程蒐證，並透過中、英文廣播，嚴正要求其立即轉向航離，中國海警船最終於下午5時1分全數轉向航出金門限制水域。

海巡署指出，面對中方不斷以海警船製造海上灰帶衝突，嚴正譴責此類騷擾活動，此舉已嚴重破壞區域和平及兩岸良性互動，將堅定貫徹「以實力取得真正和平」的核心理念，持續強化巡防能量，並以實際行動展現守護主權與海域安全的決心，絕不退縮。

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