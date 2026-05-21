悚！廂型車新北九份駛入對向車道 81歲機車騎士被撞死

簡姓男子開銀色廂型車，經新北市瑞芳區九份汽車路下坡路段，逆向撞死81歲黃姓騎士。（記者林嘉東翻攝）

新北市瑞芳區往返九份、金瓜石的市道102線，今（21日）下午傍晚發生廂型車與機車騎士對撞事故。簡男駕駛廂型車，於下坡路段時失控駛入對向車道、撞上81歲黃男騎乘的機車。黃男當場失去呼吸心跳，經醫院急救1小時仍傷重不治。警方趕抵測得簡男酒測值0.13毫克，全案朝酒駕致死罪嫌偵辦中。

69歲簡男駕駛銀色廂型車沿九份汽車路往金瓜石行駛，行經汽車路34號前下坡路段時，失控駛入對向車道、迎面撞上81歲黃姓男子騎的機車。由於撞擊力道猛烈，黃翁當場失去呼吸心跳（OHCA）。

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新北市消防局下午5時01分接獲報案，瑞芳區九份汽車路發生一起廂型車與機車對撞事故，隨即派遣救護人員趕往現場。救護人員抵達時，發現81歲黃姓機車騎士，已無生命跡象，救護人員立即在現場施以CPR（心肺復甦術）急救，並火速送往瑞芳礦工醫院搶救至晚間6時許，仍傷重不治。

警方趕抵現場後進行交通疏導，實施單線雙向通行，並對肇事的簡男施以進行酒測，測得酒測值為每公升0.13毫克。警方調查，事故路段為前往九份及金瓜石觀光景點的必經要道，現場廂型車、機車零件碎裂一地，怵目驚心。警方已派員到場完成拍照與測繪紀錄，並將調閱廂型車行車紀錄器及周邊監視器畫面，釐清肇事原因與責任歸屬。

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