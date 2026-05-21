妨害選舉查察第二階段整備啟動 苗檢：精準布雷、全面掃蕩不法

苗栗地檢署於今（21）日舉行「115年地方公職人員選舉查察妨害選舉會議」，由苗檢檢察長林映姿主持，高等檢察署台中分署檢察長林錦村與會指導。（圖由苗栗地檢署提供）

苗栗地檢署今（21）日舉行「115年地方公職人員選舉查察妨害選舉會議」，高等檢察署台中分署檢察長林錦村與會指導，指示團隊落實法務部頒訂選舉查察工作綱領，確實掌握賄選熱區，有效布雷，積極查緝。

會議由苗檢檢察長林映姿主持，另邀集警、調、憲、廉、移等單位人員與會。各單位也分別就辦理轄區各類公職人員選舉情勢、妨害選舉的態樣、選舉查察工作已實施之作為及策略、提高反賄宣導之深度與廣度等議題提出報告交流。

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林映姿指出，苗檢已於今年3月召開第一次選舉查察期前策略會議，就期前策略會議結論，團隊已落實執行，均分別完成階段性選情分析及選舉查察教育訓練，今日會議之重點在於提前部署第二階段整備工作。

包括嚴查組織滲透、動員招待、宣傳操作、資金挹注等境外勢力介選型態，阻斷境外勢力介選；充實深偽鑑識與數位採證量能，溯源追查防堵假訊息干擾；規劃網路巡邏及盤點傳統賭盤，防制選舉賭盤影響選舉；深入分析選情，精準布雷，全面查緝賄選案件；清查虛設戶籍情形，防範幽靈人口妨害選舉；迅速查辦暴力介選案件，並事前掌握壓制。

苗檢強調，將發揮團隊互助合作精神，統合各單位能量，戮力選舉查察之工作，達成端正選風及選賢與能的目標，以維護國家民主根基，並呼籲民眾共同守護乾淨選風，如發現疑似賄選、選舉賭盤及境外勢力介選情資，請洽電話檢舉專線 0800-024099 #4，最高檢舉獎金為2000萬元，檢舉人身分絕對保密。

會議邀集警、調、憲、廉、移等單位人員與會。（圖由苗栗地檢署提供）

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