疑點重重！台男魂斷芭達雅警稱「酒後鬧事」 親友爆：包被偷起爭執

張男今天舉行告別式，親友質疑案情疑點重重。（記者許國楨攝）

台中市張姓男子本月6日在泰國芭達雅一間酒吧遭多人追打圍毆，送醫後因腦出血不治，由於泰國警方初步認定張男是酒醉鬧事才引發衝突，但死者親友強烈質疑案情並不單純，認為警方根本沒有掌握完整事證，就急著以「酒後滋事」方向結案。

張男今天舉行告別式，親友透露，監視器畫面僅拍到張男遭多人追逐、圍毆，最後倒地不起的過程，卻完全沒有他主動挑釁或鬧事的影像；畫面中，張男原本還在酒吧內打撞球，之後一度消失在鏡頭中，再次出現時已遭多人追打，最終趴倒地面、奄奄一息。

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「他根本不是會鬧事的人！」親友激動表示，認識張男的人都知道，他酒品不差，喝醉後通常只是睡覺，不可能無故與人大打出手；更讓家屬不滿的是，涉案10名嫌犯在案發後全數逃逸，而泰媒第一時間甚至誤報死者是中國籍，讓家屬認為整起案件處理相當草率。

此外，親友進一步透露，張男經常到泰國旅遊，案發前曾在芭達雅常去消費的酒吧內遭竊，包包內包括最新手機、證件及現金等財物全數失蹤，總價值約7、8萬泰銖，他曾因此向當地警方報案，也懷疑是認識的店員聯手人妖下手行竊並提出此質疑，但警方態度消極，後續找回的包包也只剩外殼，重要物品全都不見。

親友說，張男為了追討失物回酒吧，才與店家或相關人士發生爭執，最終演變成致命圍毆，但警方卻未深入調查相關背景，只聚焦在「酒醉鬧事」說法，令家屬難以接受。

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