上課秀裸照、聊A片！北教大教授要女生坐男生大腿 否認性騷被法院打臉

楊孟哲教授（右）。（資料照）

國立台北教育大學數位科技設計學系楊孟哲教授，課堂上頻繁使用清涼女性圖片、言詞屢涉性意味，並於攝影課要求男女學生「坐大腿」、「肢體環抱」等讓他拍照，性別平等教育委員會認定性騷擾成立，處分接受心理輔導及8小時性別平等教育課程。楊孟哲不服提行政訴訟，台北高等行政法院更一審判決，認校方處置無違誤，判決駁回楊男之訴。

判決書指出，本案源於2019年間，校方接獲學生檢舉，指楊孟哲在107學年度第2學期的「數位影像技法課程」中，上課教材多採裸露、姿態撩人的女性圖片，並在課堂中提及「A片」、「AV產業」並稱日本動漫「一定要露女生小褲褲才有人看」等言論。

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多名學生指出，楊男在課堂上頻繁講述涉及性意味的笑話，例如提及男生看見女性腿張開，露出小內褲會興奮發抖等，令修課學生感到不舒服、噁心與遭受冒犯。

此外，楊孟哲在外拍與室內攝影課時，更指定男女同學擺出「公主抱」姿勢，「跳躍擁抱」或「坐在男生大腿」等親密肢體動作，甚至曾詢問女學生擔任泳裝模特兒之意願，引發多名修課學生不適、尷尬與遭受冒犯之感受。

楊孟哲在庭審中辯稱，相關課程內容係從專業藝術角度出發，講授東、西方寫真藝術之發展脈絡，課堂提及性相關字詞僅為歷史脈絡之舉例。至於攝影課的姿勢安排，純屬人像構圖與動態表現之教學建議，並未強迫學生配合，亦無將配合度與課堂成績連結，自認教學方式屬於憲法保障之學術自由範圍。

法院認為，根據多名受訪學生的證詞，楊孟哲在課堂大量使用裸體女性照片，卻未能具體說明教材與攝影技巧或構圖等專業理論之實質關聯，反而偏重描述女性身體曲線，並穿插與課程無直接關聯的黃色笑話、物化女性的歧視言論，已符合性別平等教育法「不受歡迎且具有性意味之言詞或行為」之要件。

針對攝影課分組拍照及泳裝模特兒爭議，法院指出，部分學生因考量期末成績評量與現場課堂壓力，當下雖內心不願、尷尬或嘗試委婉拒絕，最終仍勉強配合。此種「不敢明確拒絕」之狀態，正是師生權力不對等下的壓迫現象，不因原告主觀上是否有性騷擾意圖、或學生事後勉強配合而改變性騷擾成立之事實，故駁回楊孟哲之訴。可上訴。

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