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    獨家》曾獲總統教育獎！漸凍人講師遭公車拒載 反被告2罪獲不起訴

    2026/05/21 18:04 記者劉詠韻／台北報導
    「漸凍人」胡庭碩靠電動代步車代步，他去年搭862路線公車遭司機以「沒辦法固定」為由拒載。（示意圖與本新聞無關，資料照）

    「漸凍人」胡庭碩靠電動代步車代步，他去年搭862路線公車遭司機以「沒辦法固定」為由拒載。（示意圖與本新聞無關，資料照）

    曾獲「總統教育獎」、罹患漸凍症的知名講師胡庭碩，去年12月在新北市三芝區欲搭乘淡水客運時，遭司機以「電動代步車無法固定」為由拒載。事後，胡庭碩在臉書發文還原現場，指司機當時情緒激動、並出現激烈言詞。不過，該名司機反控胡涉犯妨害公眾往來安全罪及加重誹謗罪。士林地檢署偵查終結，認定胡庭碩罪嫌不足，依法予以不起訴處分。

    回顧事件經過，去年12月16日下午4時許，胡庭碩在三芝區淺水灣站結束行程後，準備搭乘淡水客運862路線公車返程。公車抵達後，司機以其電動代步車「無法固定」為由拒絕載運，雙方發生爭執，僵持約10分鐘，期間車上乘客出現不耐情緒，並對胡出言斥責。

    事後，胡庭碩在個人臉書發文指出，當時司機曾情緒激動表示「要罰我9萬就罰，老子不幹了，我最大」，並透過車內廣播引導乘客對其發表負面言論，甚至出現涉及身心障礙歧視性用語。

    不過，該名司機指稱，胡庭碩在公車準備離站時，將電動代步車移至車前阻擋行駛，涉有妨害公眾往來安全之虞，同時認為胡庭碩於社群平台及媒體受訪內容不實，已損及其名譽與社會評價，涉犯加重誹謗罪，憤而提起告訴。

    檢方調閱現場監視器畫面，並檢視客運公司、交通主管機關相關資料後，認定當時二人爭執時間短暫，並未造成公眾往來的實質危險；另認胡庭碩於臉書所為發文，是基於親身經歷的陳述，屬對公共運輸服務及身心障礙乘車權益評論。

    檢方指出，交通主管機關事後也曾認定業者教育訓練不足並予以裁罰，足證相關內容並非憑空捏造，難認具有加重誹謗的主觀犯意，依法予以不起訴處分。

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