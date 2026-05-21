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    首頁 > 社會

    屏東68歲嬤拄著枴杖當車手 還沒拿到錢就被逮

    2026/05/21 18:03 記者葉永騫／屏東報導
    拄著枴杖的阿嬤被警方扶著到警局作筆錄。（屏東警分局提供）

    拄著枴杖的阿嬤被警方扶著到警局作筆錄。（屏東警分局提供）

    詐騙集團利用社群軟體騙取男姓民眾感情，再編造種種理由誘騙被害人交付現款，屏東警分局近期連續偵破兩起詐欺面交案件，發現詐團竟派出68歲、拄著枴杖的阿嬤當車手，錢還沒拿到就被警方逮捕送辦，警方還要扶著阿嬤來製作筆錄。

    曾姓阿嬤表示，她只是接到幫忙拿錢就有酬勞的任務，約定在屏東市火車站交錢，沒想到還沒拿到錢，就被警察帶回。

    警方表示，曾姓阿嬤是從其他縣市跑來屏東，年紀很大走路還拿著枴杖，警方抓到阿嬤當車手也很訝異，還扶著她到警局作筆錄，初步了解，詐騙集團這次是感情詐騙，謊稱為了要買結婚的東西，請長輩去拿錢，約定在屏東火車站取款20萬元，所幸被害人發現不對報警，也逮捕到阿嬤，全案依詐欺等罪嫌送辦，並全力向上追緝。

    另外，警方也查到一名59歲的淵姓男車手，也是以感情詐騙的方式來騙人，警方逮捕車手時還搜出47萬現金，車手都是透過加密通訊軟體接受代號上游指使，企圖利用大眾運輸及路徑轉換製造偵查斷點，全案偵訊後，依刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌將嫌犯移送屏東地檢署偵辦。

    警方起出詐騙的現金。（屏東警分局提供）

    警方起出詐騙的現金。（屏東警分局提供）

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