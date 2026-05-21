跟騷女學生蘆洲怪男另案判刑 新北檢：儘速執行確保社會安全

新北市蘆洲游姓男子（圖中）跟蹤下課的李姓高三女生，還跟里長（黃衣）、里民對峙。（資料照）

新北市蘆洲游姓怪客跟蹤騷擾下課女學生，並打傷上前制止的女學生外婆及里長，檢方將他聲押禁見獲准；游嫌另案犯傷害、強制等罪嫌，高等法院週二判他3月徒刑，女學生家屬擔心將再遭受騷擾。對此，新北地檢署今表示，高院的判決有命游須入相當處所，施以監護5年，檢方將於相關程序完備後，儘速執行，並於徒刑執行完畢，接續執行監護處分，以確保社會安全，請民眾安心。

新北檢表示，監護處分於其執行期間屆滿前，檢察官認為有延長必要，可向法院聲請延長，第一次延長期間為三年以下，第二次以後每次延長期間為一年以下，檢方會依相關規定審慎評估辦理，以確保社會安全，請民眾安心。

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游嫌對於女學生的犯行，是發生在上月28日，當時警方於下午4時20分許獲報，蘆洲區民族路100餘巷口發生民眾圍捕歹徒，警力趕往查處，員警到場發現41歲游嫌已遭眾人制伏，追查得知18歲李姓高三女學生，從捷運站旁高中放學，遭41歲游男尾隨、搭訕，少女心生恐懼，在住戶大樓下打電話給外婆求助，外婆趕下樓制止、斥責對方，未料遭毆打。

女學生見狀尖叫，69歲的信義里長郭騰芳在里辦公室聽見呼救聲，衝出救援，連同見義勇為里民與游嫌前後對峙，但游嫌年輕力壯，揮拳打傷前方的里長，雙方扭打，鄰居、路人見狀，一擁而上，聯手壓制游嫌。

警方趕抵逮捕時，游嫌仍死命反抗，警、民合力制伏上銬，扭送警局偵訊；受傷的外婆與里長郭男雙雙送醫，外婆到院被檢出鼻骨斷裂、臉部瘀傷、雙眼受傷、雙臂擦挫傷、肝臟破裂，里長郭騰芳初估右眼瞼撕裂傷、右眼鼻淚管斷裂。檢方29日複訊後，以游男涉犯刑法重傷害、傷害及違反跟蹤騷擾防制法，犯罪嫌疑重大，且所犯為重罪，有逃亡之虞及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准，本案仍在偵辦中，尚未偵結。

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