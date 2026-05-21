議員爆大內阿伯被警「巴頭」 台南警：防衛過當記過送辦

警攔酒駕阿伯惹爭議，市議員陳秋宏今日質詢爆料。（擷自南市議會市政總質詢直播畫面 ）

台南市大內區1名80歲老翁未戴安全帽又涉嫌酒駕遭警方攔查時抗拒，過程中疑似遭員警持安全帽敲打頭部，引發外界爭議。對此，台南市警察局表示，涉案員警已遭記過1次處分，並移送台南地檢署偵辦。

台南市警察局指出，善化分局大內分駐所林姓警員執行巡邏勤務取締民眾未戴安全帽及酒後駕車遭抗拒案，經調查檢視相關影像，對於林員防衛過當及情緒管控不佳之行為，依規定予以記過一次，並函送台南地檢署偵辦，另從嚴追究相關人員考監責任。

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警方強調，後續將持續利用各項集會與勤務教育機會，加強宣導員警執勤時須謹言慎行，並恪遵相關作業程序與比例原則，避免類似事件再度發生。

據了解，台南市議員陳秋宏今（21）日在議會市政總質詢時爆料指出，大內區一名阿伯因未戴安全帽又酒駕遭警方攔查，警方一路追到對方家門口後將阿伯「打趴」，竟還拿安全帽敲打其頭部，相關影片外流後，「整個大內都知道阿伯被巴頭」，質疑警方執法是否過當，引發社會關注。

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