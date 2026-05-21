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    首頁 > 社會

    屏東高鐵特定區地價飆 里長拆屋整修沒建照被移送

    2026/05/21 17:34 記者葉永騫／屏東報導
    屏東市長安里長沒有申請建照就拆屋整修，引發爭議。（記者葉永騫攝）

    屏東市長安里長沒有申請建照就拆屋整修，引發爭議。（記者葉永騫攝）

    屏東市六塊厝屏科實中附近，因為有屏東科學園區及棒球場設立，地價飆漲，凌雲路3間共有土地的老房屋近期被長安里長王基地拆除，引發爭議，陳姓地主指控里長未經同意拆屋整修，屏東縣政府接獲檢舉，認為該屋沒有申請建照，勒令停工不聽，送交屏東地檢署偵辦。王基地則說明，有獲得地主之一同意，縣府勒令停工就停止了。

    屏東凌雲路3間無人居住的老房屋，近期被人發現打掉整修，這3間房屋土地為4人共同持有，地上物又是別人的，產權較為複雜，追查後發現是王基地派人施工，把3間改成一間，引起地主不滿，認為有強制占用之嫌，向屏東縣政府城鄉發展處陳情；縣府現場勘查發現整修並沒有提出申請許可，沒有建照就施工，依法勒令停工，但工人仍然持續施工。

    屏東縣城鄉發展處副處長張宛婷說明，縣府在發現該屋仍有持續施工情形，已移送屏東地檢署偵辦，建物需要申請許可才能施工，屬於多人共有的土地，原則上需要全體共有人同意。

    王基地表示，陳姓屋主已向他人購買相關權利，擁有全部的地上權，土地和房子都有合法權利，自己只是單純幫屋主整修房屋內部，並沒有違法，房屋因年久失修所以協助幫忙，現在縣府勒令停工，就先停止處理。

    屏科實中帶動附近地價上漲。（記者葉永騫攝）

    屏科實中帶動附近地價上漲。（記者葉永騫攝）

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