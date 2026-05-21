涉詐1412萬餘元助理費 林宜瑾出庭認罪求緩刑

立委林宜瑾涉詐助理費1412萬7388元，於台南地院出庭時認罪。（記者王捷攝）

立委林宜瑾涉詐領助理費1412萬7388元被起訴，台南地院今天（21日）開庭審理，林宜瑾與服務處黃姓女主任當庭認罪，並全數繳回犯罪所得。林宜瑾請求法官從輕量刑給予緩刑，全案將在7月2日宣判。

審判長針對虛報助理費動機訊問，林宜瑾供稱服務處開銷大，單憑薪水無法支應，她錯誤認知才將助理費挪作公務，審判長追問是否經助理同意，她原稱有，但法官提示證人否認親自簽名時，她則又改口不知情。同庭的黃主任則補充，都有事前告知並獲助理同意。

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林女的辯護律師則往緩刑方向辯護，強調林宜瑾在偵查階段就認罪了，先後繳回500萬元及912萬7388元，全數繳回犯罪所得，立法院修法增加立委補助費14萬餘元，表示民代服務處開銷龐大，林宜瑾也沒有其他收入，家屬無資產，挪用薪資純為服務選民，希望法官能體諒並給緩刑。

檢方起訴書指出，林女涉以人頭、低薪高報等方式詐取公費，用於服務處及胞弟車禍賠償等私用。檢方認定林女與黃女犯罪明確，建請依法量處適當之刑，林宜瑾的犯罪期間從2009年8月1日至2025年8月21日查獲為止，橫跨其擔任台南縣議員、台南市議員至立委期間。

除了林宜瑾，檢方還起訴了黃主任及另一黃姓女助理，林宜瑾與黃女涉利用職務機會詐財等罪，台南地院將於7月2日宣判。另名黃姓女助理涉偽證罪，法院已於2月審結，判處有期徒刑6個月並緩刑2年。

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