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    台中街頭警匪追逐！警破窗遭割傷濺血 駕駛趁亂逃逸

    2026/05/21 16:37 記者許國楨／台中報導
    警方強制力破窗，希望制止車輛繼續衝撞逃逸。（民眾提供）

    警方強制力破窗，希望制止車輛繼續衝撞逃逸。（民眾提供）

    台中市北區今（21）日上演驚險警匪追逐，一輛轎車因駕駛未繫安全帶，又在停等紅燈時形跡可疑，引起巡邏警方注意，沒想到警方示意停車受檢，駕駛突猛踩油門加速逃逸，追捕過程中永興派出所長何永州更衝上前破窗攔阻，手部遭玻璃割傷濺血，但駕駛仍趁亂逃離，警方目前已成立專案小組，全力追查嫌犯身分。

    第二分局永興派出所所長何永州與警員羅佐軒，今天上午10時25分執行路順專案勤務，巡經崇德路與太原路口時，發現一輛轎車停等紅燈時形跡可疑，且駕駛未依規定繫妥安全帶，立即上前示意停車接受盤查，不料駕駛疑似心虛，一見警方靠近便突然加速逃逸，沿崇德路一路逃竄。

    警方擔心駕駛危險行車波及無辜民眾，立即尾隨攔查，直到車輛行經崇德路與北興街口時，因前方車流壅塞受困車陣，警方趁機上前包夾攔阻，考量駕駛持續企圖逃離，恐對其他用路人造成危害，因此依法施以強制力破窗，希望制止車輛繼續衝撞逃逸。

    過程中，何員破窗時遭玻璃割傷手部，鮮血直流，但他仍堅守第一線協助控制現場，然而，駕駛仍趁隙駕車逃離，警方評估若持續高速追逐，恐危及民眾及用路人生命安全，依比例原則停止尾隨追緝，避免衍生更大事故，何員事後由分局協助送醫包紮，所幸傷勢並無大礙，目前已由偵查隊成立專案小組，將調閱沿線監視器，全力追查逃逸駕駛到案，同時也肯定員警面對危險時仍勇於執法的態度。

    駕駛仍趁隙駕車逃離。（民眾提供）

    駕駛仍趁隙駕車逃離。（民眾提供）

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