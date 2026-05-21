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    首頁 > 社會

    柬埔寨園區業績「掛蛋」花40萬贖身 彰化男回台慘了

    2026/05/21 16:30 記者陳冠備／彰化報導
    黃男到柬埔寨參與詐騙，因業績掛蛋，由家人花錢贖回。彰化地院依參與犯罪組織罪判6月徒刑。（記者陳冠備攝）

    黃男到柬埔寨參與詐騙，因業績掛蛋，由家人花錢贖回。彰化地院依參與犯罪組織罪判6月徒刑。（記者陳冠備攝）

    彰化27歲黃姓男子因積欠債務，聽從林姓女友人建議，前往柬埔寨加入詐騙集團並擔任機房手，化名「佳芳」在社群軟體投放交友廣告誘騙被害人。不料他業績奇差，不僅沒騙到錢，還得靠父親匯款40萬元，向集團「贖身」才得以返台。彰化地院審依參與犯罪組織罪判黃男6月徒刑，得易科罰金。

    判決書指出，黃男因積欠債務，經林女介紹後，於2024年8月前往柬埔寨菩薩地區園區，加入假投資詐騙集團，擔任機房話務人員。該集團透過社群平台刊登交友廣告，再以假投資名義誘騙被害人投入資金。

    黃男在集團內以暱稱「佳芳」活動，負責對外接觸潛在被害人。然而，黃男的「詐騙生涯」並不順遂，在園區內待了約4個多月，因業績極差、未能成功騙取任何財物，還遭集團控制行動。最終由父親支付40萬元，才讓他於同年12月底返回台灣。

    法官審理認為，黃男明知詐欺集團危害社會秩序，仍為獲利赴海外參與機房運作，行為難以輕縱。不過考量其在法院準備程序中坦承犯行，符合「組織犯罪防制條例」減刑規定，加上實際獲利有限，自陳全案僅取得約1萬3000元報酬，因此依參與犯罪組織罪判刑6月，得易科罰金，並沒收犯罪所得1萬3000元。

    至於牽線介紹黃男赴柬埔寨的林女，檢方查出其不僅早一步加入詐騙集團，還涉嫌招募他人赴海外投入詐騙機房，並從中獲取高達129萬元不法利益。另案審理後，被判處有期徒刑3年8月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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