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    首頁 > 社會

    高雄男亂丟菸蒂引發火燒車 警公共危險罪送辦

    2026/05/21 16:17 記者陳文嬋／高雄報導
    廢棄車輛燒毀。（民眾提供）

    廢棄車輛燒毀。（民眾提供）

    高雄市劉姓男子騎車經過鳳山區一處路口尿急，他邊撒尿邊抽菸，隨後亂丟菸蒂引發廢棄車輛火燒車，警方認定縱火將他查緝到案，警詢後依公共危險罪嫌法辦。

    高雄警方今表示，劉姓男子（29歲）昨晚騎車到鳳山區要找朋友，途經鳳山區保南一路、寶陽路口，突然尿急路邊停車，一邊撒尿、一邊抽菸後騎車離去，隨手將未熄滅煙蒂，丟入停放路邊的廢棄車後車廂內，隨後引發火燒車。

    剛好謝姓女子（28歲）騎車經過，發現廢棄車後車廂開啟，且不斷冒出火煙，立即報案處理，警消據報趕赴現場，消防隊拉水線撲滅火勢，阻止火勢進一步擴大延燒。

    警方調閱現場及周邊監視畫面，發現劉男（29歲）騎機車靠近廢棄車不久後，車輛開始冒煙起火燃燒，鎖定劉姓男子涉案，循線將他查緝到案。

    據了解，劉男供稱當時因尿急停車抽菸，離開前隨手將未熄滅菸蒂，丟入開啟狀態的報廢車後車廂，沒想到竟引發火警；不過警方仍認定劉男涉嫌縱火，將他依公共危險罪嫌送辦，呼籲民眾切勿隨意丟棄未熄滅菸蒂，以免因一時疏忽引發火災，危害公共安全及他人財產。

    警方將劉男查緝到案。（民眾提供）

    警方將劉男查緝到案。（民眾提供）

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