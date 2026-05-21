好友變調！酒後續攤爆口角 51歲英籍男揮拳遭送辦

英籍男子疑似消費帳單起口角，竟揮拳打同行友人。（記者姚岳宏翻攝）

台北市雙城街1間酒吧17日凌晨3時許發生酒客衝突，2名英國籍工程師在店內續攤時，疑因前1攤帳單問題引發口角，已酒醉的51歲G男竟揮拳攻擊54歲的E男，轄區中山分局圓山派出所獲報後派員趕抵，雖然當時已無打架情事，警方仍依法將動手的G男帶回偵辦。

警方初步調查，兩名英籍男子原本是好友，當天結伴前往該間小酒吧消費，據店家透露，雙方酒酣耳熱之際，疑似為解決前一攤的消費帳單產生歧見，進而引發肢體衝突，救護人員獲報到場，遭毆打的E男表示不願就醫，2人事後酒醒也皆向警方供稱已經忘記衝突經過，雙方均未提出傷害告訴。

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儘管當事人互不提告，但G男在公共場所向他人施加暴力的行為已經觸法。警方釐清案發經過後，將G男依涉嫌違反社會秩序維護法第87條加暴行於人之規定，帶返派出所進行後續裁處。

警方呼籲，民眾遇有意見分歧或糾紛應保持理性溝通，切勿訴諸肢體暴力解決問題。警方對於任何形式的暴力事件絕對嚴加查辦到底，決不寬貸，以全力維護社會治安與安寧。

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